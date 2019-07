Neďaleko Nikózie dopadla údajná zablúdená raketa, prípad vyšetrujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nikózia 1. júla (TASR) - Údajná zablúdená balistická strela spadla v pondelok skoro ráno severne od cyperského hlavného mesta Nikózia, ale nikto neutrpel zranenia. Informovali o tom predstavitelia cyperských Turkov, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra Reuters.Výbuch nastal okolo 01.00 h miestneho času (v nedeľu o 24.00 h SELČ) v okolí dediny Taškent (grécky Vuno) v severnej, tureckej časti ostrova - približne 20 kilometrov severovýchodne od Nikózie. Po dopade strely začali horieť kopce a explóziu bolo počuť kilometre ďaleko.Líder cyperských Turkov Mustafa Akinci dal incident do súvislosti s vojenskými operáciami na Blízkom východe, ale armáda začala vyšetrovanie, ktorým sa presne zistí, čo dopadlo na zem, doplnil.povedal Akinci.Cyprus sa nachádza blízko Sýrie. Izraelské lietadlá vystrelili v noci na pondelok rakety zacielené na pozície sýrskej armády v meste Homs a v okrajových štvrtí Damasku, pri tomto útoku zahynuli najmenej štyria civilisti a zranenia utrpelo ďalších 21 ľudí.Ak sa táto súvislosť potvrdí, bude to prvýkrát, čo Cyprus pocítil na svojom území vojenské operácie na Blízkom východe, hoci ostrov je neďaleko nepokojného, nebezpečného regiónu.Odborníci skúmajú trosky na mieste dopadu, uviedol Kudret Özersay, ktorý je ministrom zahraničných vecí severného (tureckého) Cypru, odštiepeného štátu uznávaného iba Tureckom. Nápisy a znaky na troskách čoskoro pomôžu presne pochopiť, čo sa stalo, dodal minister.informoval minister.Cyperský Grék, generál armády vo výslužbe a vojenský analytik Andreas Pentaras uviedol, že trosky naznačujú, že išlo o raketu ruskej výroby S-200. Na troskách je ruský nápis a je tiež známe, že rakety ruskej výroby využíva Sýria.Raketu mohla odvrátiť technológia zámerného rušenia, upozornil Pentaras.Obyvatelia pre cyperské médiá povedali, že videli na oblohe svetlo, potom sa okolím do diaľky niekoľkých kilometrov rozliehali tri hlasné explózie. Úrady evakuovali niekoľko domov v dedine Taškent, na úpätí pohoria lemujúceho severný Cyprus, dodala agentúra Reuters.