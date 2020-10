Nedeľné bohoslužby nebudú až do odvolania povinné, biskupi udelili veriacim dišpenz

Počet ľudí bude obmedzený

V kostoloch platia aj iné opatrenia

1.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí biskupi udelili s platnosťou od 1. októbra až do odvolania dišpenz (oslobodenie) od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách. Kňazov zároveň požiadali, aby ľuďom vo vyššom veku alebo s chronickými ochoreniami odporučili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií.Informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska . Biskupi tak reagovali na aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva , podľa ktorého môže byť na hromadných podujatiach, kam patria aj omše, najviac 50 ľudí.Biskupi tiež zdôraznili potrebu zvýšenej miery vzájomnej ohľaduplnosti aj obetavosti, vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov na bohoslužbách.Kňazov požiadali, aby podľa miestnych okolností zabezpečili dodržanie počtu 50 osôb, napríklad cez delegovaného usporiadateľa alebo iným vhodným spôsobom. Dôsledne tiež majú dodržať ďalšie pravidlá vydané Úradom verejného zdravotníctva.Okrem obmedzenia počtu osôb v kostoloch na 50 platia aj ďalšie opatrenia, ako sú povinné rúška alebo dezinfekcia rúk.Pri náboženských obradoch je zakázané podávanie rúk, používať sa nemôžu nádoby so svätenou vodou. Prijímanie sa veriacim podáva do ruky.