Nedeľný predaj nie je rozmar, viaceré organizácie a firmy vyzývajú poslancov, aby jeho zákaz nepodporili

10.5.2023 (SITA.sk) - Zákaz nedeľného predaja môže podľa signatárov výzvy #ZaOtvoreneNedele ohroziť zamestnanosť, príjmy brigádujúcich študentov a študentiek, cenovú stabilitu a dostupnosť tovarov a služieb.Preto vyzývajú poslancov a poslankyne, aby pri hlasovaní tento návrh odmietli.Ako v stredu iniciatíva informovala, zákaz nedeľného predaja by mal ďalekosiahle dopady na spotrebiteľov, zamestnancov, študentov a v konečnom dôsledku aj príjmy do štátneho rozpočtu.„Spojili sme viacero organizácií a firiem v snahe ukázať, že nedeľný predaj nie je rozmar a jeho zákaz by negatívne ovplyvnil aj na prvý pohľad nesúvisiace oblasti,“ uviedol riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa Výzvu okrem tohto inštitútu podporujú viaceré organizácie, podnikatelia a obchodníci.