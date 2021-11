Nedostali sme ďalšiu facku, ale doslova smrteľný úder, kritizuje Slovan Bratislava nový COVID automat

Od pondelka 22. novembra prestanú na Slovensku platiť doterajšie nariadenia, podľa ktorých vstup pre očkovaných divákov v červených a bordových okresoch bol bez obmedzení a v najviac postihnutých čiernych okresoch bol limit 100 návštevníkov. Do hľadiska pri športových podujatiach sa dostanú len očkovaní alebo ľudia po prekonaní COVID-19, ale po novom s výrazne nižšou maximálnou kapacitou, než doteraz. Pre nezaočkovaných bude vstup zakázaný. Opatrenie platí bez ohľadu na farbu okresu v covidovom automate. Výnimku majú profesionálni športovci, ktorým uznajú aj test.





19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vo futbalovom klube ŠK Slovan Bratislava sú šokovaní a znechutení zo zmien v COVID automate , ktoré oznámila vláda SR a dotýkajú sa aj najbližšieho domáceho zápasu v Európskej konferenčnej lige s PAOK Solún.Súboj o postup do vyraďovacej časti má na Tehelnom poli výkop vo štvrtok 25. novembra o 18.45 h a slovanisti sa tešili na výraznú podporu z tribún. V zmysle nových opatrení môže byť však na športovom hromadnom podujatí v tzv. červenom okrese prítomných len 200 divákov v režime očkovaní alebo po prekonaní koronavírusu.ŠK Slovan v tejto súvislosti pozastavil predaj vstupeniek. Toto rozhodnutie prišlo po tom, ako klub predával vstupenky v pôvodnom režime OTP, mal zabezpečenú organizáciu, zazmluvnenú reklamnú kampaň, dodávateľov. Toto všetko novým nariadením vlády prestáva platiť a klubu spôsobí nemalé ekonomické straty. "Nemám slov, a určite nie som jediný. Sme šokovaní, znechutení a sklamaní. Po dlhom a náročnom období, keď sme bojovali s obrovskými stratami, dostávame ďalšiu obrovskú ranu. Doslova ranu pod pás. Kapacitu 200 divákov považujeme za výsmech. Nech si na to urobí názor každý sám, no dnes sme dostali nie ďalšiu facku, ale doslova 'smrteľný úder',“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. vo vyhlásení na klubovom webe skslovan.com.