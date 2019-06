Nedostatočná kapacita sietí ohrozuje Švédsko v podpore elektromobility

ilustračné foto Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Štokholm 15. júna (TASR) - Ambiciózny plán Švédska drasticky znížiť emisie z dopravy podporou elektromobility, by mohla "vykoľajiť" nedostatočná kapacita nových nabíjacích staníc vo veľkých mestách.Zvýšenie vládnych dotácií v prvých piatich mesiacoch tohto roka spôsobilo nárast predaja elektromobilov vo Švédsku o 253 %. Ale rozmach ich predaja by sa mohol skončiť už na samom začiatku. Tempo rastu dopytu po elektrickej energii v Štokholme a ďalších mestách "predbehlo" kapacitu miestnych sietí. Nové nabíjacie siete tak konkurujú iným projektom v mestách, od bývania až po linky metra.Švédsko si dalo za cieľ stať sa do roku 2045 uhlíkovo neutrálnym. Na dosiahnutie tohto cieľa by najväčšia škandinávska ekonomika potrebovala dostať na cesty približne 2,5 milióna hybridných a čisto elektrických vozidiel do konca budúceho desaťročia, odhaduje priemyselná skupina Power Circle. A hoci mnohé z nich sa budú nabíjať doma a používať na kratšie cesty, je potrebné vybudovať dostatočnú sieť nabíjacích staníc aj na dlhšie jazdy a pre profesionálnych vodičov - od taxíkov po dodávkové vozidlá.Ak vláda chce, aby ľudia uprednostnili elektrické auto, musí zabezpečiť, že nebudú nútení dlho hľadať nabíjaciu stanicu. Upozornil na to Tobias Henmark, vedúci švédskej firmy Fortum Charge and Drive, ktorá prevádzkuje 740 rýchlonabíjačiek.A aby bol nárast elektrických vozidiel zvládnuteľný, napriek nedostatku kapacity, Power Circle navrhuje stimuly na nabíjanie mimo špičky. Zároveň by si majitelia elektromobilov mohli privyrobiť dodaním elektriny do siete počas ranných a popoludňajších hodín, keď je odber najväčší. Keby sa v budúcnosti našlo dosť vlastníkov elektromobilov ochotných podeliť sa o svoje batérie s rozvodnou sieťou, nárast počtu týchto vozidiel by zmenšil problémy s kapacitou sietí namiesto toho, aby ich zhoršil.Elektrické vozidlá tak môžu pomôcť, alebo zhoršiť situáciu s elektrinou, domnieva sa Johanna Laksová z Power Circle.Napriek strmému nárastu predaja v tomto roku Švédsko stále zaostáva za svojím susedom Nórskom, pokiaľ ide o celkový počet elektromobilov. Nórsko, bohaté na ropu, malo do konca mája zaregistrovaných desaťkrát viac elektromobilov ako Švédsko. Stalo sa tak jedným z najväčších trhov s týmito autami na svete. Nižšie dane a iné výhody, ako je bezplatné parkovanie a špeciálne povolenie na jazdu v autobusových pruhoch, podporili dopyt po nich.Za päť mesiacov do konca mája 2019 sa vo Švédsku predalo celkovo 6694 elektromobilov. To je len malý zlomok z ich odbytu v celej Európe, kde by sa podľa odhadov malo v tomto roku predať približne 500.000 elektrických vozidiel. Ich dodávky v 1. štvrťroku stúpli o 40 %, najmä vďaka Nemecku.Napriek tomu, menej ako 4 % všetkých nových automobilov predaných v Nemecku a vo zvyšku Európy bolo poháňaných výlučne batériami, v porovnaní s viac ako pätinou (20 %) vo Švédsku a až 56 % v Nórsku.V Nórsku bude auto na elektrický pohon stáť približne rovnako ako podobné verzie na benzín, keďže dane sú nastavené tak, aby sa vyrovnávali cenové rozdiely v prospech drahších elektromobilov.Vo Švédsku aj napriek dotácii vo výške 60.000 švédskych korún (5609,15 eura), ktorá bola zavedená v minulom roku, budú elektromobily stále stáť takmer dvojnásobok oproti benzínovým modelom.A hoci Švédsko v minulom roku stále vyvážalo viac ako 10 % svojej produkcie elektriny, jeho starnúca sieť má problémy dostať energiu tam, kde je najviac potrebná. Dopyt vo veľkých mestách vzrástol oveľa rýchlejšie, než sa očakávalo. Budovanie nových káblov môže trvať až 10 rokov. To znamená, že Štokholm nebude schopný výrazne zvýšiť dodávky energie zhruba do roku 2030.(1 EUR = 10,6968 SEK)