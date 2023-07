Nedostatok financií sa týka vlády aj samosprávy, za situáciu podľa Ódora nemôže ani jedna strana

Čoskoro pripravia polročnú správu o stave financií

19.7.2023 (SITA.sk) - Vláda SR a samosprávy vnímajú závažnosť finančnej situácie, v ktorej sa kraje, mestá a obce nachádzajú. Čo sa týka nedostatku financií, vláda i jednotlivé samosprávy sú na jednej spoločnej lodi. Uviedol to dnes poverený predseda vlády Ľudovít Ódor v rámci spoločného vyhlásenia so samosprávnymi združeniami, ako je Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) Za vzniknutú situáciu podľa jeho slov, nedostatok zdrojov, nemôže ani jedna strana. Tie chýbajú v štátnom rozpočte i v pokladniciach samospráv. Podľa Ódora sa však vláda zaväzuje, že urobí všetko preto, aby do polovice augusta našla riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo, a ktoré umožní štátny rozpočet.V polovici augusta bude mať podľa povereného predsedu vlády ministerstvo financií hotovú polročnú správu o stave verejných financií, ktorá odpovie na otázku, v akom objeme je možné samosprávam pomôcť.„Vláda aj predstavitelia samospráv vnímajú korektnú komunikáciu ako jeden zo základných predpokladov úspešnej spolupráce do budúcnosti a v tomto duchu budú rokovania pokračovať,“ uviedol ďalej v spoločnom vyhlásení po stretnutí so zástupcami samospráv o ich dofinancovaní Ódor. Podľa jeho slov sa všetky strany zhodli na potrebe proaktívnejšie aj korektne komunikovať fakty. Zároveň potvrdil, že prichádzalo aj k nedorozumeniam.„Myslím si, že sme si vyčistili stôl, to bol dnes môj záujem,“ komentoval dnešné stretnutie.Ódor požiadal samosprávy, aby počkali, pričom poukázal na vývoj rozpočtu počas roka.„Keď spočítame, čo všetko bolo schválené nad rámec rozpočtu za posledné schôdze parlamentu, dostaneme sa niekde k číslu 750 miliónov eur. Navyše musíme riešiť krízovo aj niektoré veci v oblasti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, čo budeme musieť asi tiež dofinancovať zo štátneho rozpočtu,“ povedal. Vláda sa podľa jeho slov nechce dostať do situácie, že neskôr nebude vedieť splniť to, čo je už schválené v parlamente, teda vyplácať dôchodky či pomáhať rodinám s deťmi.Na margo avizovanej piatkovej mimoriadnej parlamentnej schôdze ku kompenzácii cien energií pre samosprávy, mestá a obce dnes Ódor uviedol, že aj bez uznesenia urobí všetko pre pomoc samosprávam.„Vnímam to tak, že otázka je tu na stole bez ohľadu na to, či bude v piatok schôdza otvorená alebo nie, a o tom som ubezpečil aj samosprávy," skonštatoval. Otváranie rozpočtu v parlamente v predvolebnom období označil za úplne krajné riešenie a na poslednom mieste.„Slovensko s najvyšším očakávaným deficitom v tomto roku v Európskej únii nie je v pozícii, že máme peniaze na rozdávanie. Ide o to, koľko si budeme môcť požičať dlhodobo na finančných trhoch," dodal.