Nedostatok pracujúcich predstavuje riziko pre slovenskú ekonomiku, ponúka sa niekoľko riešení

27.8.2023 (SITA.sk) - S nedostatkom pracovnej sily zápasí Slovensko nielen pri vysoko kvalifikovaných špecialistoch. Kritická situácia je aj pri pracovných miestach vo výrobnej sfére, ktoré sú na vzdelanie menej náročné. Firmy aj personálne agentúry však narážajú na komplikácie.Možných riešení sa ponúka viacero, tvrdí prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) Zuzana Rumiz . Nedostatok pracujúcich predstavuje podľa šéfky APAS pre našu ekonomiku veľké riziko.„Približne 75 % slovenských firiem nevie už dnes nájsť vhodnú pracovnú silu a očakáva sa, že problém s nedostatkom ľudí sa bude naďalej prehlbovať vo všetkých oblastiach,“ zdôrazňuje.Riešení sa podľa nej ponúka hneď niekoľko, Slovensko by však pri nich nemalo otáľať. Zástupcovia APAS identifikovali tri kľúčové výzvy, ktorým aktuálne čelí slovenský pracovný trh.Prvou je zdĺhavý administratívny proces. Najmä pri pozíciách, ktoré nie sú pre Slovákov finančne atraktívne, je logickým krokom dovoz pracovníkov z cudziny. Pri občanoch Európskej únie , pri ktorých zamestnávaní nie je oproti našincom zásadný rozdiel, však naše firmy nedokážu konkurovať ostatným členským krajinám ani vo výške mzdy, ani v zamestnaneckých benefitoch. Väčšiemu náboru uchádzačov z krajín mimo EÚ zas bránia zle nastavené pravidlá.„Hoci sa novelou zákona upravili podmienky zamestnávania pracovníkov zo zahraničia, tento proces sa zjednodušil a zrýchlil len v úzkom okruhu profesií. Na Slovensku však nedokážeme dlhodobo obsadiť ani ďalšie pracovné pozície, najmä v automobilovom priemysle a ďalších oblastiach výroby či logistiky, ale tiež v stavebníctve," upozorňuje Rumiz.Tu je pri pracovníkoch z krajín mimo EÚ podľa nej najväčším problémom dlhý vízový proces. Kým slovenským zastupiteľstvám trvá vydanie takýchto víz aj pol roka, okolité krajiny, napríklad Poľsko, to dokážu už do týždňa.„Situácia by sa mohla v tomto smere čiastočne zlepšiť, ak sa naplní prísľub ministerstva práce a sociálnych vecí, ktoré v reakcii na žiadosť zamestnávateľov plánuje v budúcom roku zvýšiť počet udelených národných víz pre vybrané skupiny občanov tretích krajín,“ uviedla šéfka APAS.Druhým problémom je nevhodná alebo nedostatočná kvalifikácia uchádzačov o prácu. Pri obsadzovaní pracovných pozícií našincami nie je nízke finančné ohodnotenie jedinou prekážkou.Firmy často narážajú aj na problém nedostatočnej alebo nevhodnej kvalifikácie. Jeho riešenie má pritom viacero rovín, od často diskutovaných zmien v oblasti školstva, ktoré sú u nás zrejme ešte behom na dlhú trať, až po možnosti rekvalifikácie.„V tomto smere je základom úspechu zmena prístupu, a to ako u zamestnávateľov, tak aj u uchádzačov o prácu,“ hovorí prezidentka APAS.Zamestnávateľom odporúča prehodnotiť kritériá na uchádzačov v rámci výberových procesov a zároveň zvýšiť možnosti ich zaškoľovania, čo sa v mnohých prípadoch už deje.Do tretice je negatívnym javom to, že mnohí zamestnanci majú obavu zo zmeny práce. V zamestnaní tak zotrvávajú aj napriek tomu, že ich súčasná práca nenapĺňa, alebo nie sú spokojní s ohodnotením.„V dnešných turbulentných časoch dávajú mnohí prednosť istote, no počet voľných pracovných miest nasvedčuje, že na takéto obavy nie je v súčasnosti dôvod. Nedostatok pracovníkov pritom nie je rovnaký ani vo všetkých oblastiach ekonomiky, ani vo všetkých oblastiach našej krajiny, takže vyššia ochota k zmene by mohla viesť k väčšej spokojnosti zamestnancov aj zamestnávateľov,“ dodala šéfka APAS.