Nedostatok zrážok v Rakúsku pokračuje, ohrozené sú zásoby na zimu

Viedeň 16. augusta (TASR) - Nedostatok zrážok v Rakúsku pokračuje. Podľa odborných odhadov Agrárnej komory bude úroda obilnín horšia, než sa nedávno predpokladalo. Jej medziročný výpadok by mal dosiahnuť 20 %. Sucho oveľa viac poškodí lúky a pasienky. Agentúra APA sa vo štvrtok odvolala na Adiho Marksteinera, referenta pre trhovú politiku Agrárnej komory.Podľa odhadov zo začiatku augusta mala tohtoročná úroda dosiahnuť 2,8 milióna ton. V porovnaní s päťročným priemerom by to bol pokles o 12 %. Pred dvoma týždňami sa odhadovalo, že zrnín, vrátane kukurice, by sa malo zobrať z polí 4,9 milióna ton. V takom prípade by sa ich muselo doviezť pre vyrovnanie bilancie takmer 1,2 milióna ton.Chovatelia úžitkových zvierat už upozorňujú na nedostatok krmiva. Ak by sa nedoviezlo, dôsledky pre produkciu mäsa a mlieka by boli vážne. Celková bilancia bude známa koncom mesiaca. Podľa Marksteinera však netreba predčasne maľovať situáciu načierno.Minulý týždeň agrárna poisťovňa Hagelversicherung odhadla škody na tohtoročnej úrode na 210 miliónov eur, ale ukazuje sa, môžu byť aj vyššie.Agrárna komora spolkovej krajiny Horné Rakúsko vo štvrtok žiadala pre farmárov štátnu podporu. Uviedla, že škody na lúkach a pasienkoch a na vytváraní zásob krmiva sú dramaticky vysoké. Horné Rakúsko je suchom v krajine postihnuté najsilnejšie. Cena krmiva stúpa. Mnohí chovatelia už znižujú stavy kráv, oviec a kôz. Podľa prezidenta krajinskej Agrárnej komory Franza Reiseckera je pomoc štátu v dôsledku výnimočnej situácie nevyhnutná.