Nedostupnosť bývania treba riešiť inak, tvrdí OZ Proti prúdu

Bezdomovci na autobusovej stanici, ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 15. októbra (TASR) - Súčasné nástroje na riešenie nedostupnosti bývania na Slovensku, ako napríklad štátne dotácie či pôžičky od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), sú evidentne nepostačujúce. Pre TASR to uviedla Nina Beňová z občianskeho združenia (OZ) Proti prúdu, ktoré sa na viacerých úrovniach snaží o ukončovanie bezdomovectva na Slovensku.tvrdí Beňová.dodala. Podľa nej by mali mestá a obce budovať bytový fond pre zraniteľné skupiny obyvateľstva.tvrdí Beňová.Priblížila, že jedným z najpálčivejších dôsledkov nedostupnosti bývania v krajine je bezdomovectvo v tých najhorších formách a nemožnosť vymaniť sa z neho, čo spôsobuje v konečnom dôsledku rýchle zomieranie ľudí bez domova. Ich priemerný vek podľa Beňovej nedosahuje ani 50 rokov. Pre nedostupnosť bývania majú zlé podmienky na život zraniteľné skupiny obyvateľstva, a to nielen ľudia bez domova, ale aj zdravotne znevýhodnení, mladí ľudia, nízkopríjmové domácnosti, seniori a ďalší.priblížila Beňová.vymenovala ďalšie dôsledky.Situácia by sa podľa nej dala zlepšiť aj novými legislatívnymi a finančnými nástrojmi, ktoré by podporili budovanie cenovo dostupných bytov nielen v gescii miest a obcí, ale aj v súkromnom sektore. Tiež by bolo treba podporovať inštitúcie ako napríklad sociálnu nájomnú agentúru, ktorá dokáže sprostredkovať cenovo dostupné nájomné byty zraniteľným skupinám.tvrdí Beňová. Podľa nej by developeri mohli poskytovať istý objem bytov mestám a obciam za zvýhodnené ceny alebo nájomné. Ďalším nástrojom by mohlo byť využitie dane z rozvoja aj na účely vybudovania či odkúpenia mestských nájomných bytov.povedala Beňová.Kritériá prideľovania príspevku na bývanie sú aktuálne podľa nej nastavené tak nevhodne, že príspevok nepoberá ani polovica domácností v hmotnej núdzi.zhodnotila predstaviteľka OZ Proti prúdu. Doplnila, že by bolo treba prehodnotiť kritériá poberania príspevku tak, aby bol dostupný všetkým domácnostiam, ktoré vynakladajú viac ako 40 percent svojich príjmov na bývanie, a zvýšiť jeho výšku tak, aby bol naozajstnou pomocou pri udržaní si bývania.Kľúčové je podľa nej tiež neriešiť situáciu ľudí umiestnením do zariadení sociálnych služieb, ale sprostredkovať týmto ľuďom cenovo dostupné nájomné bývanie s podporou sociálnej služby v ňom.uzavrela.