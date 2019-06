Nedôvera voči očkovacím látkam je krok späť v boji proti chorobám

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. júna (TASR) - V bezpečnosť očkovania veria najmenej obyvatelia Francúzska. Vyplýva to z výskumu Gallupovho inštitútu pre britskú mimovládnu zdravotnícku organizáciu Wellcome, ktorý bol vykonaný v 144 krajinách sveta a do ktorého sa zapojilo 140.000 ľudí.Prieskumom sa tiež zistilo, že obyvatelia prosperujúcich štátov, najmä v Európe, veria vakcínam menej. Táto nedôvera sa prejavuje paralelne so silnejúcou kampaňou proti očkovaniu, ktorú zasa vedci považujú za jeden z faktorov návratu výskytu osýpok vo viacerých rozvinutých štátoch vrátane Francúzska a USA.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza váhavý postoj ľudí k očkovaniu ako jednu z desiatich hlavných hrozieb pre globálne zdravie.Dr. Ann Lindstrandová, expertka na imunizáciu z WHO, uviedla, že súčasná situácia je mimoriadne vážna.povedala podľa britskej spravodajskej spoločnosti BBC. Dodala, že opätovný výskyt akejkoľvek už potlačenej choroby jeZo štúdie vyplýva, že v Severnej Amerike a južnej a severnej Európe len o niečo viac ako 70 percent ľudí súhlasilo s tvrdením, že vakcíny sú bezpečné. V západnej Európe to bolo len 59 percent a vo východnej Európe 50 percent opýtaných.Na Ukrajine, ktorá v minulom roku zaznamenala najvyšší počet prípadov osýpok v Európe (spolu 53.218 osôb), s tvrdením o efektívnosti vakcín súhlasilo len 50 percent ľudí; v Bielorusku ich bolo 46 percent, v Moldavsku 49 percent a v Rusku 62 percent.Nedôvera obyvateľov vyspelých krajín je v ostrom kontraste so správaním ľudí napríklad v Bangladéši či Rwande, kde takmer všetci respondenti uviedli, že dôverujú v bezpečnosť i účinnosť vakcín.Najvyšší počet ľudí, ktorí súhlasili s očkovaním, bol prieskumom zaznamenaný v južnej Ázii (95 percent) a vo východnej Afrike (92 percent).Britský vedec Imran Khan, ktorý sa na prieskume zúčastnil, pre agentúru AFP na vysvetlenie uviedol, že. Poukázal na to, že v USA a vo Francúzsku má nezaočkovaný človek nižšie riziko, že ochorie, lebo tamojšie zdravotné systémy sú lepšie a keď sa aj niekto nakazí, riziko smrti je nižšie. Prístup ľudí v západných krajinách označil vedec za