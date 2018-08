Neexistujú indície, že by KĽDR obmedzila svoj jadrový program

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 21. augusta (TASR) - Pokračujúci jadrový výskum Severnej Kórey vzbudzuje, uvádza Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo svojej novej správe, podľa ktorej neexistujú žiadne indície, že by Pchjongjang obmedzil svoj jadrový program. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.Severokórejský vodca Kim Čong-un na aprílovom stretnutí s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a júnovom summite so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom súhlasil, že Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) prikročí k denuklearizácii Kórejského polostrova.Správa MAAE však obsahuje podrobný zoznam aktivít prebiehajúcich v rozličných jadrových zariadeniach vrátane hlavného jadrového komplexu Jongbjon, o ktorom sa predpokladá, že vyrába plutónium pre skúšky jadrových explózií.Pokračuje i výstavba ďalšieho predpokladaného prepracovávacieho zariadenia, kde by sa mohlo extrahovať plutónium z použitého reaktorového paliva, uvádza sa v predmetnej správe.MAAE tvrdí, že monitoruje aj lokalitu neďaleko Pchjongjangu, ktorej charakteristické črty pripomínajú zariadenia na centrifúgové obohacovanie uránu, ktorý sa tiež používa v jadrových hlaviciach.píše v danej správe generálny tajomník MAAE Jukija Amano. Inšpektori MAAE nemajú prístup do KĽDR, krajinu však monitorujú prostredníctvom družíc a iných dostupných informácií.