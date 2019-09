Neexistujú žiadne okolnosti na odklad brexitu, tvrdí premiér Johnson

Na archívnej snímke Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok vyhlásil, že nechce parlamentné voľby, a vyzval poslancov, aby nepodkopávali pozíciu Británie pri vyjednávaní dohody o brexite s Európskou úniou. Informovala o tom agentúra AP.Johnson v krátkom prejave odvysielanom v televízii povedal, že, za ktorých by súhlasil s odložením brexitu, naplánovaného na 31. október.Poslanci parlamentu za Konzervatívnu stranu, ktorí chcú hlasovať s opozíciou proti odchodu Británie z EÚ bez dohody, by podľa neho týmto krokom absolútne znemožnili ďalšie rokovania. Ako ďalej Johnson uviedol, zákonodarcovia by mali podporiť vládu a nie lídra opozičnej Labouristickej strany Jeremyho Corbyna a jehoJohnson poslancov už skôr varoval, že ak budú hlasovať s opozíciou, budú vylúčení z poslaneckého klubu a v budúcich voľbách nebudú môcť za svoju stranu kandidovať.Britský premiér trvá na tom, že šance na dosiahnutie novej dohody o odchode Británie z EÚ stúpajú, keďže predstavitelia EÚ podľa neho vedia, že Británia má jasnú predstavu o tom, čo chce.Johnson po svojom zvolení za britského premiéra sľúbil, že Británia Európsku úniu opustí 31. októbra, a to s dohodou alebo bez nej, čo podľa agentúry Reuters viedlo k ústavnej kríze, ktorej riešením by mohli byť predčasné voľby.