Nehnuteľnosti na slovenský trh stále nepribúdajú rýchlejším tempom

Bratislava 15. septembra (TASR) - V poslednom období stále nepribúdajú na trh nehnuteľnosti rýchlejším tempom. V porovnaní s najlepším obdobím v nedávnej minulosti je ich približne o 20 až 25 % menej na celom Slovensku. Pre TASR to uviedol analytik Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Martin Lazík.konštatoval.Podľa asociácie ponuka nehnuteľností klesla, čo zaznamenali viaceré regióny, napríklad Žilina aj hlavné mesto.konštatovala NARKS s tým, že jesenná sezóna na realitnom trhu sa začína. Napriek tomu konštatuje, že bratislavské realitné kancelárie pracujú naplno. Prichádzajú im aj stále nové dopyty na strane kupujúcich, ktorí hľadajú nehnuteľnosť a potrebujú poradiť a niečo vhodné nájsť.potvrdil analytik Lazík. Dodal však, že v lete sa predaj spomalil. Realitné kancelárie zaraďujú menej nových nehnuteľností do ponuky v súčasnosti, čo môže viesť k ďalšiemu spomaleniu obchodovania.avizoval predpoklad vývoja cien.Tradične najpredávanejšími bytmi sú 2- a 3-izbové. Tomu je prispôsobená aj skladba bytov v nových projektoch a zodpovedá toto zloženie aj klasickému bytovému fondu z minulosti, uviedla asociácia.Podľa NARKS by sa spomaľovanie výkonnosti ekonomiky malo začať prejavovať na nálade kupujúcich až postupne. Najskôr musia prísť určité obmedzenia, ako zvýšenie životných nákladov, možné zmeny v zamestnaní, postoj zamestnávateľov, aby vznikol tlak na zvyšovanie úspor a šetrenie. Bývanie je však nevyhnutná vec a obyvatelia ho budú musieť tak či tak riešiť, či už ako vlastné, alebo formou nájmu, uzatvára asociácia.