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02. septembra 2026

Nehoda autobusu na egyptskom Sinajskom polostrove si vyžiadala 16 obetí


Tagy: Civilné obete Nehoda autobusu turistické miesta Zranení

Príčina nehody zatiaľ nie je známa, zraneným poskytujú zdravotnú starostlivosť v miestnych nemocniciach. Najmenej 16 ľudí zahynulo a ďalších 28 utrpelo zranenia pri stredajšej nehode autobusu na ...



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gettyimages 1678725529 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Príčina nehody zatiaľ nie je známa, zraneným poskytujú zdravotnú starostlivosť v miestnych nemocniciach.


Najmenej 16 ľudí zahynulo a ďalších 28 utrpelo zranenia pri stredajšej nehode autobusu na východe Sinajského polostrova v Egypte, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva.

Obľúbené destinácie


Nehoda sa stala na ceste medzi obľúbenými turistickými mestami Dahab a Nuvajba na východnom pobreží Južného Sinaja. Na miesto vyslali 20 sanitiek.

Úrady uviedli, že zraneným poskytujú zdravotnú starostlivosť, príčinu nehody však bezprostredne nezverejnili.

Oblasť patrí medzi vyhľadávané turistické destinácie Egypta. Je známa bohatou morskou biodiverzitou, prírodnými scenériami a horskými turistickými trasami.

Vysoká nehodovosť


Dopravné nehody sú v Egypte pomerne časté a ich príčinami bývajú najmä riskantná jazda, nedostatočná údržba vozidiel a nerovnomerné presadzovanie pravidiel cestnej premávky.

Podľa egyptského štátneho štatistického úradu zahynulo vlani pri dopravných nehodách v krajine takmer šesťtisíc ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Nehoda autobusu na egyptskom Sinajskom polostrove si vyžiadala 16 obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Nehoda autobusu turistické miesta Zranení
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