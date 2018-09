NEHODA NA D2: Po zrážke dodávok hlásia ťažko zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KR PZ Banská Bystrica Foto: TASR/KR PZ Banská Bystrica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Na diaľnici D2 v smere z Malaciek do Bratislavy sa zrazili vo štvrtok ráno dve dodávky. Nehoda sa stala krátko pred pol piatou. Informovalo o tom Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.Hasiči prieskumom na mieste zistili, že pri nehode utrpelo zranenie šesť osôb, z toho dve ťažké. Hasiči jednu osobu vyslobodili z vozidla pomocou hydraulického náradia, všetkým zraneným osobám poskytli v spolupráci so záchranármi predlekársku prvú pomoc a zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. Na mieste nehody zasahovali aj policajti a Národná diaľničná spoločnosť.Autobusový dopravca Slovak Lines na sociálnej sieti informuje, že doprava na diaľnici D2 je odklonená cez priľahlé obce, preto autobusy v smere zo Záhoria do Bratislavy majú viac ako hodinové meškanie.