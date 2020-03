Nehoda na D2 v smere do Bratislavy ochromila dopravu (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ranná nehoda na diaľnici D2 ochromila dopravu na niekoľko hodín. Na ceste v smere z Českej republiky do Bratislavy sa zrazila dodávka s prívesným vozíkom a dva kamióny.Ako informovala bratislavská krajská polícia, všetkých troch vodičov previezli so zraneniami do nemocnice.Úsek je aj naďalej neprejazdný. Uzatvorený je výjazd do Bratislavy a dopravu odkláňajú na cestu I/2 smer Sekule. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia vyšetrujú.