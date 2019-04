Nehoda pri Zlatých Klasoch: Zomrel 40-ročný muž

Ilustračná snímka. Foto: TASR KR PZ v Bratislave Foto: TASR KR PZ v Bratislave

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 19. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje príčiny a okolnosti tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala vo štvrtok (18. 4.) v okrese Dunajská Streda. Okolo 22. hodiny na ceste II/503 v smere od obce Zlaté Klasy na Hrubý Šúr auto Audi Q7 pri prechádzaní ľavotočivou zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin vyšlo mimo cesty do priekopy, kde narazilo do brehu. Následne ho odhodilo do stromu a po pretočení zostalo stáť na ľavom boku.informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Dodala, že vec na mieste prevzal vyšetrovateľ a bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví. Príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje.