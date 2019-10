NEHODA V BRATISLAVE: Po zrážke dvoch áut odhodilo dodávku do autobusu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KR PZ Bratislava Foto: TASR/KR PZ Bratislava

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - V bratislavskej križovatke Trnavská - Bajkalská sa v piatok ráno zrazili dve vozidlá, pričom jedno z nich - dodávku - odhodilo do autobusu mestskej hromadnej dopravy. Pre TASR to potvrdil vedúci odboru marketingu a komunikácie Dopravného podniku Bratislava Matej Michlík.Úsek je podľa neho momentálne plne prejazdný. Bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková doplnila, že ide o škodovú udalosť, pri ktorej nebol nikto zranený. Škoda je vo výške do 4000 eur.