Nehoda v horách Pakistanu si vyžiadala mnoho mŕtvych i ranených

Islamabad 22. septembra (TASR) - Dvadsaťdva cestujúcich v nedeľu zahynulo a 15 ďalších utrpelo zranenia v autobuse, ktorému v hornatom teréne na severozápade Pakistanu zlyhali brzdy a prudko narazil do svahu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie pakistanskej polície.Havária sa stala v okrese Čilas, kadiaľ autobus prechádzal smerujúc z východiskovej stanice v meste Skardu do mesta Rávalpindí.Záchranné práce v odľahlej horskej oblasti boli pre nedostatok potrebnej techniky sťažené, priblížili policajné zdroje.Smrteľné dopravné nehody so stovkami obetí ročne sú v Pakistane veľmi bežné, a to v dôsledku bezohľadného jazdenia i zlého stavu ciest. Vodiči veľmi často nedodržujú dopravné a bezpečnostné predpisy.Napríklad minulý mesiac spadol do rieky autobus, ktorý na horskej ceste - takisto na severozápade Pakistanu - zošiel z vozovky, pričom zahynulo 24 cestujúcich.