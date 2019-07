NEHODA V MICHALOVCIACH: Zranilo sa šesť ľudí, medzi nimi aj deti

Ilustračné foto. Foto: TASR/KR HaZZ v Trnave Foto: TASR/KR HaZZ v Trnave

Michalovce 28. júla (TASR) – Spolu šesť ľudí sa zranilo pri sobotňajšej (27.7.) dopravnej nehode v katastri obce Čierne Pole v Michalovskom okrese. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, v jednom z áut boli aj tri deti.Podľa doterajších zistení 58-ročný štátny príslušník Ukrajiny, ktorý s autom značky Renault Laguna smeroval od obce Čierne Pole do obce Bajany, sa počas prejazdu zákrutou pravdepodobne nevenoval plne vedeniu vozidla a prešiel do protismeru.spresnila s tým, že obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške na zistenie požitia alkoholických nápojov s negatívnym výsledkom.Vo vozidle značky Škoda Octavia bol okrem vodičky aj 36-ročný spolujazdec a tri maloleté deti, a to jedno sedemmesačné a ďalšie vo veku päť a osem rokov.dodala Ivanová.Polícia dopravnú nehodu vyšetruje a začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.