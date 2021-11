Nehodu autobusu v Bulharsku neprežili desiatky ľudí, medzi obeťami sú aj deti (foto)

Príčinu nehody vyšetrujú

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Najmenej 45 ľudí zomrelo v utorok ráno pri nehode autobusu na západe Bulharska. Autobus registrovaný v Severnom Macedónsku havaroval približne o druhej ráno a medzi obeťami sú aj deti. Informovali o tom bulharské úrady.Siedmich ľudí previezli na ošetrenie do nemocnice. Príčina nehody nebola hneď známa. Bulharskí predstavitelia uviedli, že začali vyšetrovanie.Bulharská tlačová agentúra Novinite informovala, že zástupcovia severomacedónskeho veľvyslanectva navštívili nemocnicu, do ktorej previezli niektoré obete.Predseda bulharskej úradníckej vlády Stefan Janev tiež navštívil miesto havárie a novinárom povedal, že je to „veľká tragédia“. Premiér vyjadril sústrasť príbuzným obetí. „Dúfajme, že sa poučíme z tejto tragickej nehody a dokážeme predísť takýmto udalostiam v budúcnosti,“ dodal.V roku 2019 malo sedemmiliónové Bulharsko, ktoré je členom Európskej únie, druhý najvyšší počet obetí dopravných nehôd v rámci bloku v pomere k počtu obyvateľov. Podľa údajov Európskej komisie bolo v roku 2019 v Bulharsku 89 obetí autonehôd na milión obyvateľov.