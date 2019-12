Nehody v Egypte si vyžiadali takmer 30 mŕtvych a desiatky zranených

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Káhira 28. decembra (TASR) - Najmenej 28 ľudí prišlo o život a ďalšie desiatky utrpeli zranenia pri dvoch rôznych dopravných nehodách, ku ktorým došlo v sobotu v Egypte. S odvolaním sa na miestne úrady a médiá o tom informovala agentúra DPA.K prvej zrážke mikrobusu s nákladným autom došlo v egyptskom prístavnom meste Port Said (Búr Saíd) ležiacom neďaleko Suezského prieplavu. Pri nehode zahynulo minimálne 22 ľudí, prevažne zamestnancov miestneho odevného závodu, ktorí sa po práci vracali mikrobusom domov. Zranenia utrpelo viacero ďalších osôb.Príčina nehody nebola bezprostredne známa. Podľa niektorých egyptských médií vrazilo nákladné auto do mikrobusu, ktorý sa následne prevrátil.K ďalšej nehode došlo pri prístavnom meste Suez, kde sa turistický autobus zrazil s autobusom verejnej dopravy. O život tam prišlo šesť ľudí a zranilo sa 32 ďalších. Medzi mŕtvymi i zranenými sú podľa médií aj čínski a indickí turisti, ktorí cestovali do letoviska Ajn Suchna pri Červenom mori.Smrteľné dopravné nehody sú v Egypte pomerne časté. Nezriedka ich zapríčiňujú nezodpovední vodiči a zlý stav ciest. V roku 2018 sa v Egypte stalo približne 8480 dopravných nehôd, pri ktorých zahynulo 3087 ľudí. Nehodovosť však oproti predošlému roku poklesla podľa oficiálnych údajov o 23,6 percenta. Egypt sa v ostatných rokoch snaží o zlepšenie kvality vozoviek a stavia sieť nových ciest.