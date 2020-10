Neignorujte varovné signály stresu, možno na vás číha Parkinsonova choroba

Máte v rodine človeka, ktorý s chorobou bojuje?

Ako ochoreniu predchádzať?

2.10.2020 (Webnoviny.sk) -Vedcom sa doposiaľ nepodarilo zistiť presnú príčinu ochorenia, no postihuje nervový systém. Pri jeho vzniku a rozvoji zohráva svoju úlohu genetika. Parkinsonova choroba je predovšetkým degeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy. Predpokladá sa, že kvôli kombinácii genetických predispozícií s oxidačným stresom či pôsobením niektorých toxínov môže ochorenie získať aj mladšia generácia do 45 rokov.Individuálny prístup a odbornú starostlivosť poskytujú u nás špecializované zariadenia. Preto svojmu blízkemu môžete pomôcť začlenením do komunity Agapé Senior Parku, ktoré sa nachádza v príjemnom prostredí Žitného ostrova s komunitou ľudí, ktorí si obdobným problémom prechádzajú.Naši odborníci pripomínajú, že obmedzenia, ktoré spôsobuje Parkinsonova choroba, vplývajú najmä na blízke okolie chorého. Parkinsonovu chorobu možno liečiť, avšak sa nedá úplne vyliečiť. Ochorenie sa postupom času zhoršuje, a preto sú pre životné fungovanie pacienta dôležité viaceré atribúty, akými sú pravidelný prísun liekov, pomoc iného človeka či sociálneho pracovníka. Títo ľudia potrebujú nielen dlhodobú odbornú starostlivosť, ale najmä láskavý prístup a trpezlivosť, ktoré v Agapé senior parku poskytujeme.Naši odborníci prispôsobujú terapie potrebám pacienta. Počas liečby im poskytujú rehabilitačnú starostlivosť ako súčasť liečby pri pohybovom, ale aj psychickom obmedzení. Máme pozitívne skúsenosti pri liečbe záhradnými terapiami, terapiou s koňmi alebo včelami. Podľa najnovších odhadov trpí týmto ochorením na Slovensku viac ako 10-tisíc mužov a viac ako 12-tisíc žien. Jedným z najznámejších parkinsonikov je herec Michael J. Fox. ,,Chorobu starcov” mu diagnostikovali len v jeho 30. rokoch života, kedy spozoroval, že sa mu chveje malíček.Vyvarujte sa preto zbytočným komplikáciám, ktoré môžu spôsobiť napr. cievne príhody, akými môžu byť stres či nezdravý životný štýl. Pestrá pravidelná strava, zdravý prísun pohybu či chôdze, ale tiež relax tela aj duše sú ideálnou kombináciou k vyvarovaniu sa ťažkostí s následnou možnou prognózou ochorenia nervového systému. Rovnako nie je žiadnym prekvapením, že prehnaná čistota v konečnom dôsledku imunite škodí, pretože telo nemá šancu bojovať proti vírusom a baktériám.Informačný servis