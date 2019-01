Neil Lennon končí ako tréner Hibernians po vzájomnej dohode

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Glasgow 30. januára (TASR) - Škótsky futbalový klub Hibernian FC potvrdil v stredu rozviazanie zmluvy s trénerom Neilom Lennonom po vzájomnej dohode. Bývalý kouč Celticu Glasgow či Boltonu už neviedol zverencov ani vo víkendovom ligovom zápase.Podľa informácie agentúry AFP sa severoírsky lodivod aj jeho asistent Garry Parker dostali do konfliktu s hráčmi, klub to však poprel.napísal klub v oficiálnom komuniké.Štyridsaťsedemročný Lennon priviedol Hibernian v sezóne 2016/2017 k postupu medzi škótsku elitu. V ďalšom ročníku obsadil s mužstvom 4. miesto v tabuľke a postúpil s ním do Európskej ligy UEFA.