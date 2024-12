Nela Pocisková a jej hostia sa vydali na jej mini Tour. Na východe Slovenska si vyslúžili standing ovation

Dychové trio a sláčikové kvarteto

Aranže skladieb sú dokonalé

Vianočná klasika



Nela Pocisková – Cesta Tour



18. 12. 2024 Bratislava – STARS auditórium

– STARS auditórium

28. 12. 2024 Tatranská Lomnica – Hotel Lomnica





15.12.2024 (SITA.sk) - Nela Pocisková si plní sny. Toho roku pomedzi natáčacie dni vtesnala čas strávený v nahrávacom štúdiu. Výsledkom je speváčkin druhý štúdiový album Cesta, ktorý mapuje konkrétnu časť Nelinho života a ktorý do života uviedla začiatkom októbra tohto roku. Svoj najnovší hudobný počin sa fanúšikom rozhodla predstaviť i Live, štúdiové aranžmány však rozhodne nečakajte.Svoju koncertnú Cestu speváčka odštartovala v Prešove, nasledovali Košice. Spolu so svojou kapelou, sláčikovým kvartetom, dychovým triom a dvoma vokalistami dodali piesňam z nového CD úplne iný rozmer. Zimomriavky vyvolali verzie piesní Dnes je to o mne, Prvá posledná, Vajb, Bez teba, Nepoviem či Nie som tá a Pravda.„Bolo to pre mňa veľmi silné a emotívne, mala som veľký rešpekt, lebo to je úplne iný rozmer, keď je to môj koncert a ľudia si kúpia lístok, aby videli spievať MŇA, počuli moje piesne. Je to veľká zodpovednosť, aby som ich nesklamala, zároveň však obrovská radosť, pretože som tam stála sama za seba, so svojou vlastnou hudbou a to je pre mňa pocit, ktorý sa ani nedá opísať slovami. Je to najviac, je to všetko,“ vyznáva Nela svoje pocity po štarte svojej koncertnej šnúry.Po predstavení piesní z albumu Nela uviedla svojho hosťa – Majselfa , s ktorým pred časom započala spoluprácu, ktorá bude pokračovať i v budúcom roku.Spoločne zaspievali Neprestanem dýchať, Star, ku ktorej dvojica čoskoro ponúkne videoklip, ale aj skladbu Magnet. Hoci pôvodne ide o duet, ktorý speváčka vydala s Yaelom, Majself ponúkol upravenú koncertnú verziu piesne bravúrne.„Majself to vie s ľuďmi absolútne nadštandardne, keď sa na pódiu objaví Mišo, prichádza atmosféra, kde sa ľudia začínajú naozaj baviť, tlieskajú a výskajú s nami, okrem toho, vstup do skladby Magnet napísal úžasne a vždy mám zimomriavky,“ nešetrí speváčka chválu na svojho hosťa.Svoje k tomu povedal aj Majself: ⁠„Bolo to výborné, hrať s takými skvelými hudobníkmi a speváčkou musí byť radosť pre každého, kto má rád hudbu. Mrzí ma, že v rámci mini tour nehráme viacej zastávok, pretože aranže skladieb sú dokonalé. Zároveň sa teším aj na Bratislavu už o pár dní, kde si to určite ešte všetci užijeme.“Okrem nových piesní Nela Pocisková vsadila i na vianočnú klasiku. Zimomriavky vyvolala v jej podaní pieseň Hallelujah, publikum okamžite siahlo po telefónoch a svetielkami umocnili sviatočnú atmosféru. Na koncertoch zaznela i nádherná Tichá noc a nemohla chýbať jedna z najkrajších slovenských vianočných skladieb – Nech už nasneží, ktorú Nela pred rokmi naspievala spolu s Mirom Jarošom a stala sa virálnou.Počas otváracieho koncertného turné v Prešove prišiel speváčku podporiť aj jej drahý. Nie však len účasťou, ale aj bravúrnym spevácky výkonom, ktorý nenechal nikoho sedieť na stoličkách. Filip Tůma spolu s Nelou zaspieval prekrásny duet Adagio, následne mocným hlasom zanôtil Besame Mucho.Svojím operným umením tak už doteraz vysoko nastavenú latku koncertu povzniesol do ešte väčších výšin. „Keď prišiel Filip, to bol pre mňa v Prešove vrchol koncertu, jeho hlas bol wow. Ľudia ho proste milujú,“ chváli Nela svoju polovičku.Koncerty pokračovali piesňami Neviem sa nájsť a So in love, ktoré pochádzajú zo speváčkinho debutového albumu War.Počas košického koncertu sa však udiala aj, hoci neplánovaná, zato veľmi milá udalosť. „Jeden pán zakričal, že jeho žena má narodeniny. Všetci v sále sme jej zaspievali Happy birthday a ja som jej venovala Nech už nasneží, lebo práve kvôli tej skladbe prišla na koncert,“ hovorí speváčka.Jedno narodeninové spevavé prianie však nestačilo, ukázalo sa, že oslávencov bolo viac. „Pri fotení po koncerte som zistila, že narodky malo niekoľko ďalších fanúšikov, tak sme si všetko najlepšie zaspievali aj vo foayer divadla. Bolo to spontánne, krásne,“ opisuje speváčka krásne gesto.Ďalšie zastávky v rámci mini turné CESTA Nelu s jej družinou a Majselfom čakajú 18.12.2024 v Bratislave a 28.12.2024 v Tatranskej Lomnici. Hoci Lomnica hlási, tak ako to bolo aj v Prešove a Košiciach, vypredaný stav, na Bratislavský koncert je dostupných niekoľko posledných vstupeniek. „Príďte priatelia, teraz už viem, že to naozaj stojí za to. Teším sa na vás,“ pozýva Nela Pocisková na záver. Vstupenky na Nela Pocisková – CESTA Tour sú dostupné na predpredaj.sk