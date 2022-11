Nelegálna migrácia je problém Únie, nie Slovenska, Česka či Rakúska. Mikulec je rád, že sa potvrdili jeho slová

Návratovú politiku musia sprísniť

26.11.2022 (Webnoviny.sk) - Minister vnútra SR Roman Mikulec OĽaNO ) je rád, že došlo na jeho slová, že nelegálna migrácia nie je problém Slovenska, Česka či Rakúska, ale problém Európskej únie (EÚ) Šéf rezortu vnútra to povedal v piatok 25. novembra v Bruseli po rokovaní mimoriadnej Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti, kde hlavnou témou bola problematika nelegálnej migrácie.Ako v tlačovej správe informuje hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová , zasadnutie zvolalo Česko ako predsednícka krajina v Rade EÚ na podnet Francúzska.Ministri vnútra tiež diskutovali o konkrétnych krokoch na riešenie migrácie z pozície Európskej komisie i z pohľadu niektorých členských krajín.„Trvám na sprísnení návratovej politiky, eurokomisia musí zvýšiť tlak na krajiny pôvodu a tranzitu nelegálnych migrantov. Očakávam tiež akčný plán EÚ na riešenie migrácie pre západobalkánsku trasu," uviedol Mikulec.Rezort vnútra dodal, že Slovensko sa aktívne podieľa na ochrane Európy pred nelegálnymi migrantmi napríklad tým, že 40 slovenských policajtov chráni maďarsko-srbskú hranicu, slovenskí policajti pôsobia aj na maďarskom vnútrozemí v zmiešaných hliadkach a taktiež sa kontrolujú vlaky na území Maďarska i Slovenska.Roman Mikulec zároveň poprosil české predsedníctvo, aby do rokovacích tém zaradila aj uplatňovanie readmisnej dohody medzi EÚ a Srbskom, ktorú podľa neho niektoré krajiny eurobloku neuplatňujú.Eliášová ďalej informovala, že tento týždeň Európska komisia predstavila akčný plán na riešenie otázky migrácie v centrálnom Stredomorí a podobný plán chce predložiť aj pre západobalkánsku trasu.„To bola aj jedna z požiadaviek ministrov vnútra voči eurokomisii, pričom exekutíva EÚ by mala pripraviť uskutočniteľné plány. Potrebujeme rýchlu implementáciu krokov, aby sme migráciu zastavili tam, kde vzniká a neriešili ju vo vnútri EÚ a nemuseli sme zavádzať kontroly na vnútorných hraniciach, ako k tomu dochádza teraz," zdôraznil Mikulec.V závere dodal, že je dôležité, aby do budúcna platila spoločná azylová a migračná politika EÚ.