Nelegálna ťažba dreva, lepšia separácia odpadu a smart svietenie

Problém s parkovaním prezentovala obec Žabokreky a bratislavská mestská časť Lamač. Kopaničiarska obec Krajné prichádza ročne o zisky v desaťtisícich eur kvôli nelegálnej ťažbe dreva a smart riešením by chcela tiež zefektívniť obecné osvetlenie. Podkonice, obec v Banskobystrickom kraji, očakávajú riešenie na monitorovanie separovaného odpadu. Dáta potrebuje obec využiť na optimalizáciu zberu a odvozu odpadu a na adresnejšie plánovanie rozpočtu, ktorý je na to v obci ročne vyčlenený. Mestská časť Lamač a obec Lovinobaňa zápasia s nedostatkom nástrojov i personálnym nasadením na kontrolu a údržbu detských ihrísk. Satelitnú obec Hamuliakovo trápi zasa negatívny stav počtu občanov, ktorí nemajú v obci nahlásený trvalý pobyt.Z 8 zúčastnených súťažných tímov poslala odborná porota spoločností Resco a Slovanet do finále 6 tímov. Kritériá na základe ktorých porota hodnotila rámcové projekty boli realizovateľnosť projektu, komplexnosť vízie, dobrá znalosť problému, zrozumiteľný plán a splnenie podmienok zadania. Študenti majú čas zhruba do polovice februára budúceho roka na to, aby svoje projekty naprogramovali a uviedli do funkčného stavu v prototypovej verzii a predstavili na finále súťaže.Resco kvôli agende smart cities tento rok zmenilo zaužívanú dramaturgiu súťaže. Tradičný 48-hodinový maratón programovania sa kvôli náročnosti témy zmenil na niekoľkomesačnú projektovú prácu.hovorí: "Študenti nezostanú v procese práce sami. Záleží nám na tom, aby svoje zadania správne uchopili a reálne ich sfunkčnili, preto budú môcť svoju prácu konzultovať s našimi špičkovými developermi, programátormi a špecialistami na IoT riešenia."Na margo dôvodov, prečo sa Resco rozhodlo venovať tematicky agende smart cieties na Slovensku hovorí"Naša spoločnosť už takmer dvadsať rokov pomáha firmám byť viac smart v ich biznis prostredí. Na báze našej CRM platformy pre komerčné firmy vzniklo riešenie pre samosprávy, ktoré na Slovensku prezentujeme pod názvom Lepšia obec. Máme za to, že aj samospráva môže vďaka účelne vyvinutým technológiám a ich správnej implementácii fungovať lepšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Dovolím si tvrdiť, že slovenské samosprávy sú v smart agende ešte stále na pomyselnej štartovacej čiare. Súťaž MADhack 2018 IoT pre Lepšiu obec je jednou z tých príležitostí, ktorá ich môže v tomto smere posunúť viac dopredu."Slovenská spoločnosť Resco pôsobí na trhu informačných technológií 19 rokov a patrí medzi globálnych lídrov v oblasti mobilných CRM riešení pre firemný sektor. Resco produkty dnes využíva viac ako 2 000 korporácií po celom svete. V roku 2017 bolo Resco zaradené medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v Európe v rámci rebríčka Deloitte Technology Fast 500. V tomto roku bola spoločnosť Resco zaradená americkou analytickou spoločnosťou Gartner do prestížneho reportu Magic Quadrant pre Platformy na vývoj mobilných aplikácií (MADP).Na Slovensku Resco poskytuje pre slovenské obce a mestá unikátne špecializované CRM riešenie pod názvom Lepšia obec. Slovenské samosprávy majú k dispozícii nástroj, ktorý im umožňuje komplexne, efektívne a jednoducho riešiť akúkoľvek agendu spojenú s ich službami pre verejnosť. Kľúčovými sú v tomto smere občania. Oni sami môžu zadávať svoje podnety prostredníctvom mobilnej aplikácie. Resco ponúka riešenie Lepšia obec všetkým samosprávam bez rozdielu zdarma.Viac informácií nájdete na stránke www.resco.net