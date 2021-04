Nelíšia sa od Mečiara a Fica, kritizuje Múdry vyjadrenia Matoviča

Znevažovanie médií

Zlyhanie na celej čiare

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Spôsob, akým minister financií Igor Matovič OĽaNO ) zaobchádza s novinármi, je neprijateľný a nelíši sa od expremiérov Vladimíra Mečiara Roberta Fica (Smer-SD).Pre agentúru SITA to v súvislosti s tlačovou besedou Matoviča z 15. apríla skonštatoval člen Medzinárodného tlačového inštitútu (IPI) Pavol Múdry Zároveň zdôraznil, že podobné spôsoby kritizoval u Mečiara aj Fica, bude ich teda odsudzovať aj pri Matovičovi.„Tlačovú besedu ešte asi nezačal načas, často s hodinovým meškaním, atakovaním a znevažovaním médií a konkrétnych novinárov jeho vystúpenia priam hýria, pred novinármi uteká,“ skonštatoval Múdry.Zároveň uviedol, že ak takýto prístup predstavuje naplnenie Matovičových predvolebných sľubov, tak zlyhal na celej čiare.„Médiá a novinári by mali konať, a to spoločne,“ zdôraznil s tým, že médiá by mali dať ministrovi financií na vedomie, že takéto spôsoby neakceptujú a ukázať mu, že bez médií bude ťažko oslovovať občanov - voličov. Múdry dodal, že sa čuduje koaličným partnerom Matoviča, že nevidia či necítia, že takým, nimi tolerovaným mediálnym správaním, ich tiež sťahuje na svoju úroveň.Expremiér a minister financií na tlačovej konferencii vo štvrtok 15. apríla opakovane vyčítal novinárom, že sú v súvislosti s kauzou dovozu ruskej vakcíny Sputnik V neobjektívni a „lynčujú ho“. Zároveň kritizoval aj riaditeľku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzanu Baťovú a prezidentku Zuzanu Čaputovú