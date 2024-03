Nemali sme čas na tlačovky o hľadaní vinníkov. Karas vyzval Suska, aby manažoval krízu

Zabránili najhoršiemu kolapsu

18.3.2024 (SITA.sk) - Je potrebné manažovať krízu a hľadať riešenia v prospech spravodlivosti. Uviedol to bývalý minister spravodlivosti KDH ) v reakcii na pondelkové tvrdenia súčasného ministra spravodlivosti Smer-SD ).Ten dáva za vinu bývalej šéfke rezortu spravodlivosti Márii Kolíkovej SaS ) a predchádzajúcim vládam, že meškajú projekty obstarávania a rekonštrukcie budov súdov, čo by mohlo znamenať stratu finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti „Keď som bol za túto úlohu zodpovedný ja, tak sme robili s takým nasadením, že sme ani nemali čas na tlačovky o hľadaní vinníkov," vyhlásil Karas.Exminister spravodlivosti súhlasí s ministrom Suskom v tom, že situácia so súdnou mapou bola, je a dlho bude veľmi komplikovaná.„Osobne som do úradu nastúpil v čase, keď nebolo možné určovať takmer žiadne parametre súdnej mapy, ale zachrániť, čo sa dá v záujme elementárneho fungovania súdov," doplnil Karas s tým, že počas svojho pôsobenia aspoň oddialil implementáciu súdnej mapy o päť mesiacov a počas tejto doby sa snažil so svojím tímom dobehnúť, čo sa dalo.„Vďaka tomu, že sme získali potrebné porozumenie medzi sudcami pre spoločnú vec, podarilo sa nám zabrániť najhoršiemu kolapsu a pripraviť, čo sa dá. Týka sa to aj budov a sídel súdov, kde tiež došlo k významnému pokroku. Za to, čo sa nám v rekordnom čase podarilo dobehnúť, sme dostávali aj veľmi pozitívne spätné väzby z NIKA PPO," priblížil Karas s tým, že je hrdý na to, čo sa tímu odborníkov podarilo spraviť, a že pomohli zachrániť súdnictvo pred najhorším scenárom.Bývalý minister je súčasne presvedčený, že ak by v rovnakom nasadení pokračovali aj jeho nasledovníci, tak by sa veľkú časť problémov podarilo vyriešiť.„Vždy som zároveň vravel, že súdna mapa, ako bola prijatá, aj v rozpore s mojím odborným názorom, minimálne z krátkodobého pohľadu prinesie viac problémov a prieťahov," uzavrel Karas.Zlyhania bývalej vlády pravdepodobne pripravia Slovensko o viac ako 200 miliónov eur na modernizáciu súdnych budov. Uviedol to minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorý upozornil na meškanie projektov obstarania a rekonštrukcií budov súdov, a možnú stratu peňazí z plánu obnovy pre nedodržanie časových podmienok. Na vine je podľa neho vedenie rezortu na čele s Kolíkovou.Susko uviedol, že po nástupe na ministerstvo našli všetky projekty obstarania a rekonštrukcií v zlom stave. Minister informoval, že termín dokončenia každého jedného projektu je nastavený na 31. decembra 2025. Do tohto dátumu musia byť projekty kompletne dokončené a odovzdané.„Bez splnenia tejto podmienky nemáme na peniaze nárok a nebudú nám z plánu obnovy vyplatené,“ upozornil minister a dodal, že po analýze zistili, že projekty, ktoré by v tomto čase mali byť približne v polovici sú ešte len na začiatku.„Som veľmi zvedavý, ako bývalá ministerka Kolíková vysvetlí toto obrovské politické manažérske zlyhanie,“ vyhlásil minister a na záver informoval, že intenzívne komunikujú s úradom podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti, aby skúsili vyrokovať predĺženie termínov.