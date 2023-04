Nemalo by prepadnúť ani jedno euro a vyčerpať sa stihnú všetky staré eurofondy, tvrdí Heger

Je tam nejaký dojazd

12.4.2023 (SITA.sk) - Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger Demokrati ) očakáva, že Slovensko stihne do konca tohto roka vyčerpať všetky zvyšné európske zdroje z programového obdobia 2014 až 2020.Odvolal sa na prísľub ľudí, ktorí sa tomu venujú na riadiacich a sprostredkovateľských orgánoch na ministerstvách.„Zatiaľ som uisťovaný z jednotlivých rezortov, že to stihneme vyčerpať do konca roka 2023. Je tam ešte nejaký dojazd, ale stihne sa to vyčerpať a nemalo by prepadnúť ani jedno euro," povedal v stredu po rokovaní vlády Heger. Reagoval tak na kritiku čerpania eurofondov od strany Hlas-SD.„Nám zatiaľ neprepadlo ani euro, ale za to Petrovi Pellegrinimu a Richardovi Rašimu na konci obdobia, ktoré končilo v roku 2013, prepadla jedna miliarda. Taktiež pripravili Slovensko o peniaze na inovácie," dodal premiér.Podľa neho úplne mimo skončilo 150 miliónov eur a zvyšných 150 miliónov eur išlo na asfaltovanie namiesto inovácií.