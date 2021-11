Nemáme s tým nič spoločné, vyhlásil Putin o utečeneckej kríze na bielorusko-poľskej hranici

Pri hraniciach zomrelo už desať ľudí

Odveta Bieloruska za sankcie

13.11.2021 (Webnoviny.sk) - Moskva nemá podiel na utečeneckej kríze, ktorá sa odohráva na bielorusko-poľskej hranici. Uviedol to ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore, ktorý v sobotu odvysielala štátna televízna stanica Vesti. Obvinenia, že Moskva pomáha Minsku prevážať utečencov na východnú hranicu EÚ, predtým zazneli z Poľska a viacerých západných krajín.„Chcem, aby ste to všetci vedeli. Nemáme s tým nič spoločné,“ povedal Putin.V pohraničnej oblasti s Bieloruskom viaznu tisíce ľudí v čase, keď sa teploty pohybujú okolo bodu mrazu. Podľa poľského denníka Gazeta Wyborcza tam za posledné mesiace zomrelo už desať osôb. O najnovšom úmrtí mladého muža sýrskej národnosti informovali poľské médiá v sobotu.Poľsko čelí od leta rastúcej vlne migrantov prevažne z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia z Bieloruska dostať ďalej do Európy. Úrady migrantov na hranici zastavujú a tých, ktorí ju prekročia, posielajú naspäť do Bieloruska.Varšava a Európska únia sa zhodujú, že migračnú vlnu organizuje bieloruská vláda s cieľom destabilizovať spoločenstvo európskych krajín v odvete za sankcie Západu.