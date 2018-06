Nemáte ich doma? Hygienici varujú pred nebezpečnými výrobkami na telo

Active Herbal Balm od značky Biotanicus. Výrobcom je Maxbrands Marketing z Holandska. Predáva sa v bielom tégliku so zeleným uzáverom. Foto: TASR TASR - Úrad verejného zdravotníctva SR Foto: TASR TASR - Úrad verejného zdravotníctva SR

Bratislava 29. júna (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečným telovým krémom a telovými mliekami, ktoré sa môžu vyskytovať aj na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Jozefína Kaššová. Do rýchleho výstražného systému Rapex výrobky nahlásili kontrolné orgány v Írsku a vo Fínsku.Prvým potenciálne nebezpečným výrobkom je telový krém Active Herbal Balm od značky Biotanicus. Výrobcom je Maxbrands Marketing z Holandska. Predáva sa v bielom tégliku so zeleným uzáverom. Ďalšími sú telové mlieka Very Moisturising Body Milk a Very Clearing Body Milk od HT26 Paris. Vyrába ich francúzska firma so sídlom v Paríži Laboratoires HT26 a predávajú sa v bielych fľaškách s červeným popisom.Vo všetkých uvedených výrobkoch sa nachádza zmes konzervačných látok Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone, čo je v rozpore so zoznamom konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch. Zmes je povolené používať len pri zmývateľných výrobkoch a u citlivých osôb môže spôsobiť alergickú reakciu. V telových mliekach od HT26 Paris sa navyše nachádza látka Isobutylparaben, ktorá podľa predpisov nesmie byť zložkou kozmetických výrobkov.