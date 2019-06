Nemci demonštrovali proti pravicovému teroru v meste zabitého politika

Zavraždený politik Walter Lübcke na archívnej snímke. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kassel 22. júna (TASR) - Tri týždne po násilnej smrti nemeckého komunálneho politika Waltera Lübckeho vyšlo do ulíc mesta Kassel, kde predsedal okresnej samospráve, približne 2000 ľudí, aby protestovali proti pravicovému extrémizmu a násiliu. Niekoľko stoviek ďalších demonštrantov sa zhromaždilo v sobotu v blízkom meste Wolfhagen, ktoré bolo Lübckeho bydliskom, informovala tlačová agentúra DPA.Protest v Kasseli sa uskutočnil po výzve združenie viac ako 60 miestnych organizácií vrátane pobočiek viacerých parlamentných strán či odborov. Použité heslo "Už zase je to Kassel" bolo narážkou na vraždu, ktorá sa v tomto meste odohrala v roku 2006 a stála za ňou pravicovo-extrémistická skupina Národnosocialistické podzemie (NSU).Združenie požaduje rozpustenie neonacistickej skupiny Combat 18, ktorú médiá spájajú so zadržaným Stefanom E., podozrivým z toho, že Lübckeho zavraždil z extrémistických pohnútok.Okrem Kasselu a Wolfhagenu sa konali menšie demonštrácie aj Mníchove a Hamburgu.Lübckeho z vládnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) našli 2. júna zastreleného na terase svojho domu v spolkovej krajine Hesensko, pričom vyšetrovatelia predpokladajú, že išlo o vraždu motivovanú pravicovým extrémizmom. Lübcke sa počas masovej migrácie do Nemecka zasadzoval za práva žiadateľov o azyl, za čo si vyslúžil vyhrážky od prívržencov krajnej pravice.Nemecký minister vnútra Horst Seehofer oznámil v sobotňajšom vyjadrení pre médiá skupiny Funke, že vražda politika ho motivuje k využitiu všetkých možností na zvýšenie bezpečnosti a posilnenie právneho štátu. Zároveň chce preskúmať nedávny návrh z radov CDU, aby sa využíval článok ústavy umožňujúci odoberanie základných práv tzv. nepriateľom demokracie.Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu vyhlásila, že predpokladaný vrah Lübckeho musí byť stíhaný v plnom rozsahu umožnenom zákonmi.