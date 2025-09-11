|
Štvrtok 11.9.2025
Archív správ
11. septembra 2025
Nemci do Poľska pošlú ďalšie dve stíhačky Eurofighter
Nemecko vo štvrtok oznámilo, že rozšíri svoje pôsobenie v misii NATO Air Policing zameranej na obranu poľského vzdušného priestoru. Uviedlo ...
Zdieľať
11.9.2025 (SITA.sk) - Nemecko vo štvrtok oznámilo, že rozšíri svoje pôsobenie v misii NATO Air Policing zameranej na obranu poľského vzdušného priestoru. Uviedlo to deň po tom, ako drony z Ruska narušili vzdušný priestor Poľska.
Nemecké ministerstvo obrany uviedlo, že zdvojnásobí počet nasadených stíhačiek Eurofighter na štyri a predĺži ich misiu o tri mesiace, a to do konca roka.
Cieľom misie Air Policing je „zachovať bezpečnosť“ vzdušného priestoru členských štátov Severoatlantickej aliancie prostredníctvom nepretržitého nasadenia stíhačiek, „aby sa rýchlo reagovalo“.
Nemecká vláda zároveň vo štvrtok sľúbila, že „zintenzívni svoju podporu Ukrajine“, a to aj tým, že bude presadzovať „rýchle prijatie robustného 19. balíka sankcií“ proti Rusku zo strany Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Nemci do Poľska pošlú ďalšie dve stíhačky Eurofighter © SITA Všetky práva vyhradené.
