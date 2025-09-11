Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.9.2025
 24hod.sk    Zo zahraničia

11. septembra 2025

Nemci do Poľska pošlú ďalšie dve stíhačky Eurofighter


Tagy: Poľský vzdušný priestor ruské drony vojna na Ukrajine

Nemecko vo štvrtok oznámilo, že rozšíri svoje pôsobenie v misii NATO Air Policing zameranej na obranu poľského vzdušného priestoru. Uviedlo ...



Zdieľať
romania_international_air_show_bias_24044 676x451 11.9.2025 (SITA.sk) - Nemecko vo štvrtok oznámilo, že rozšíri svoje pôsobenie v misii NATO Air Policing zameranej na obranu poľského vzdušného priestoru. Uviedlo to deň po tom, ako drony z Ruska narušili vzdušný priestor Poľska.


Nemecké ministerstvo obrany uviedlo, že zdvojnásobí počet nasadených stíhačiek Eurofighter na štyri a predĺži ich misiu o tri mesiace, a to do konca roka.

Cieľom misie Air Policing je „zachovať bezpečnosť“ vzdušného priestoru členských štátov Severoatlantickej aliancie prostredníctvom nepretržitého nasadenia stíhačiek, „aby sa rýchlo reagovalo“.

Nemecká vláda zároveň vo štvrtok sľúbila, že „zintenzívni svoju podporu Ukrajine“, a to aj tým, že bude presadzovať „rýchle prijatie robustného 19. balíka sankcií“ proti Rusku zo strany Európskej únie.


Zdroj: SITA.sk - Nemci do Poľska pošlú ďalšie dve stíhačky Eurofighter © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poľský vzdušný priestor ruské drony vojna na Ukrajine
Horskí záchranári zasahovali počas tohto leta menej než vlani, o život v horách však prišlo 14 ľudí
