Nemci majú pred voľbou dejiska EURO 2024 väčšie šance než Turecko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 21. septembra (TASR) - Nemecko má oproti rivalovi z Turecka o trochu väčšiu šancu uspieť so svojou kandidatúrou na usporiadanie EURO 2024 vo futbale. Vyplýva to z technickej evaluačnej správy, ktorú Európska futbalová únia (UEFA) zverejnila v piatok, šesť dní pred voľbou dejiska ME.Podľa správy sú problematickými bodmi tureckej kandidatúry najmä dodržiavanie ľudských práv a ubytovanie. Naopak, európsky šampionát v krajine polmesiaca má väčšiu podporu u miestneho obyvateľstva než ME v Nemecku.V 40-stranovej správe UEFA uviedla, že investície do projektu a skúsenosti oboch uchádzačov sú chvályhodné, ale v 12 oblastiach, ktoré hodnotí, sú medzi kandidátmi výrazné rozdiely.hovorí o tureckej kandidatúre správa, podľa ktorej sa "po nedávnom ekonomickom vývoji v krajine môžu takisto dostať plánované verejné investície pod tlak". Turecko zaostáva aj v infraštruktúre:ME v Turecku majú absolútnu podporu u obyvateľstva v krajine, v ich prospech sa angažuje aj prezident Recep Tayyip Erdogan. Širokú podporu vo verejnosti má ale aj šampionát v Nemecku. Podľa správy by odstránenie daňovej výnimky pre organizačný výbor v Nemecku mohlo zasiahnuť rozpočet.Nemecko má navrch aj z hľadiska kapacity štadiónov, 10 navrhovaných štadiónov by malo mať v súčte o 60.000 viac miest na sedenie než 10 tureckých arén. Z nich sedem je kapacitne menších než najmenší nemecký štadión v Düsseldorfe, pripomenula agentúra DPA.