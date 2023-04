Nemci presúvajú úspory z bánk v zahraničí zo strachu, že o ne prídu

Nemeckí sporitelia sa obracajú chrbtom k zahraničným bankám napriek lákavým úrokovým sadzbám z vkladov. Majú totiž strach, aby neprišli o svoje úspory pre problémy vo finančnom sektore, ktoré položili na lopatky americkú Silicon Valley Bank (SVB).





Nemecké domácnosti, ktoré majú "najplnšie vrecká" v rámci Európy s 2 biliónmi eur na účtoch, vyhľadávali vyššie výnosy a otvárali si účty on-line v malých bankách v slabších európskych ekonomikách, ako sú Litva, Malta, Taliansko či Portugalsko.Tento trend sa však náhle zmenil 10. marca, keď krach Silicon Valley Bank vyvolal otrasy v bankovom sektore. Ukázali to údaje dvoch nemeckých porovnávacích webov.Dopyt po zahraničných termínovaných vkladoch klesol od 10. marca o 15 až 20 % v porovnaní s februárom podľa údajov platforiem Check24 a Biallo, ktoré spolupracujú s bankami pri uvádzaní týchto a iných produktov na trh.Naopak, nemecké banky, ktoré sú vnímané ako bezpečnejšie, vďaka vysokému úverovému ratingu ich vlády a dvom samostatným bezpečnostným sieťam pre vklady, zaznamenali nárast dopytu.Ústup Nemcov na bezpečnejšiu pôdu napodobňuje v malom meradle exodus amerických vkladateľov z malých do veľkých bánk po kolapse SVB. To však môže zvýšiť náklady na financovanie pre veriteľov v slabších európskych ekonomikách, ktorí dúfali, že využijú obrovské množstvo hotovosti obyvateľov Nemecka."Nálada investorov sa po 10. marci zmenila," povedal Moritz Felde, riaditeľ Check 24. "Vidíme nárast dopytu po bankách v krajinách s ratingovou známkou AAA," dodal.Check24 a konkurenčné platformy nezverejňujú konkrétne čísla, takže je ťažké povedať, koľko peňazí si Nemci uložili v zahraničí.V uplynulých šiestich mesiacoch však Nemci naliali do domácich termínovaných vkladov 83 miliárd eur. Pre menšie banky v zahraničí predstavuje už len 10 % z tejto sumy významnú príležitosť.Malá talianska investičná banka Smart Bank ponúkla vo štvrtok (30. 3.) najvyššiu úrokovú sadzbu za 12-mesačný vklad, a to 3,5 %, nasledovaná maltskou bankou Izola a chorvátskou bankou Kovanika s úrokom 3,45 %, zatiaľ čo v Nemecku mohli sporitelia získať úrok maximálne 2,55 % od on-line veriteľa SWK Bank."Očakávame, že rozpätie (úrokov) medzi poskytovateľmi z krajín s trojitým AAA a bankmi z krajín s nižším úverovým ratingom sa bude v nasledujúcich týždňoch ďalej rozširovať, keďže dopyt domácich investorov po bezpečnosti sa pravdepodobne bude ďalej zvyšovať," uviedol hovorca Biallo.Termínované vklady, známe v nemčine ako Festgeld, boli veľmi vyhľadávané, kým ich pokles úrokových sadzieb pred desiatimi rokmi nepripravil o atraktivitu. Vzhľadom na zvyšovanie sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) v rámci boja proti inflácii však nemecké domácnosti od septembra znovu oživili "stratenú lásku" k Festgeldu, ukázali údaje ECB.