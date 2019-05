Nemci sa v súboji s Kanadou musia zaobísť bez Seidera i Grubauera

Na archívnej snímke v strede Moritz Seider. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 18. mája (TASR) - Nemeckí hokejoví reprezentanti nastúpia v sobotňajšom zápase košickej A-skupiny MS proti Kanade (16.15) bez obrancu Moritza Seidera i brankára Philippa Grubauera. Talentovaný 18-ročný Seider sa zranil v závere stredajšieho duelu so Slovenskom (3:2), keď ho narazil na mantinel Ladislav Nagy.Grubauer, ktorý posilnil tím po vypadnutí Colorada v 2. kole play off NHL, má stále svalové problémy a tréneri nechcú riskovať zhoršenie zdravotného stavu. Nemci majú na svojom konte plný počet 12 bodov a v prípade, že zápas s Kanadou dotiahnu v Košiciach do predĺženia, definitívne si zabezpečia účasť vo štvrťfinále. Informovala o tom agentúra DPA.