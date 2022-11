Nemci si pred zápasom na MS vo futbale prekryli ústa, Oudéaová-Castérová vyzýva Francúzov na niečo podobné

Katar dlhodobo čelí kritike

FIFA sa snaží zavrieť ústa

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzska ministerka športu Amélie Oudéaová-Castérová posmelila členov futbalovej reprezentácie svojej krajiny na majstrovstvách sveta v Katare, aby sa nebáli spraviť nejaké symbolické gesto na podporu ľudských práv. Spravila tak v reakcii ne rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) , ktorá chce potrestať žltou kartou kapitána, ak si na rukáv dá pásku v dúhových farbách s nápisom One Love.Ide o kampaň, ktorá vznikla v Holandsku a jej cieľom je propagácia inklúzie a diverzity vo futbale aj v spoločnosti. Katar ako dejisko MS 2022 totiž dlhodobo čelí kritike za porušovanie ľudských práv či kriminalizáciu homosexuality."Existuje ešte spôsob, ako môže francúzsky tím vyjadriť svoj záväzok voči ľudským právam? Odpoveď je áno. Nemci to ukázali," povedala politička vo vysielaní verejnoprávnej televízie Public Sénat.Oudéaová-Castérová je niekdajšia tenistka, jej singlovým maximom bola 251. priečka v rebríčku WTA a účasť v 1. kola Roland Garros Nemci v stredu vyjadrili svoj postoj tým, že pred súbojom proti Japoncom si prí tímovej fotografii všetci hráči základnej jedenástky prekryli ústa pravačkami. Chceli tým upozorniť, že FIFA sa snaží zavrieť im ústa.Podľa Oudéaovej-Castérovej by sa reprezentanti Francúzska mali cítiť slobodní, aby sa v najbližších týždňoch vyjadrili. "Aj oni zdieľajú tieto hodnoty... Je dôležité, aby ich reprezentovali," poznamenala.Francúzi sú v Katare obhajcovia titulu spred štyroch rokov. Vo svojom úvodnom vystúpení na katarskom turnaji zdolali Austrálčanov 4:1 a v D-skupine si ešte zmerajú sily s Dánmi a Tunisanmi.