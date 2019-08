Nemci si z Miezgoviec pobrali husi a potom ich zjedli

Pamätník obetiam fašizmu 1944-1945 na mieste nazývanom Cibislávka, na ceste vedúcej z Bánoviec nad Bebravou do obce Miezgovce, okres Bánovce nad Bebravou. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Z archívu Múzea SNP v Banskej Bystrici

Vypálená budova v obci Miezgovce, okres Bánovce nad Bebravou. Foto: Archív Múzea SNP Banská Bystrica Foto: Archív Múzea SNP Banská Bystrica

Na archívnej snímke 18. augusta 1959 partizáni 8. oddielu brigády Jána Žišku pri studničke v horách nad obcou Miezgovce počas Slovenského národného povstania. Foto: TASR- retro sken Foto: TASR- retro sken

Miezgovce 23. augusta (TASR) - Ako odplatu za aktivitu v Slovenskom národnom povstaní (SNP) vtrhli do Miezgoviec v okrese Bánovce nad Bebravou Nemci dva razy. Okrem vypálenia obce a odvádzania mužov sa miestnym pomstili i tak, že im pobrali husi, ktoré sa pásli v strede dediny, a neskôr ich zjedli.načrtol predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne (OblV SZPB) Ján Holička.Partizáni občas vystrelili, no proti nim 40 tam bolo 1000 mužov, partizáni tak ustúpili do hôr.priblížil.Do protifašistického odboja sa zapojila i rodina Holičku, v SNP bojoval i jeho otec, partizánom pomáhal jeho bratranec, jeho sestra sa zase narodila v partizánskom bunkri pri dedine, keďže mama začala predčasne rodiť. Nemci im tiež vypálili dom. Tí chodili do Miezgoviec na výpady, počas ktorých hľadali partizánov, ako i na drevo.spomenul predseda OblV SZPB v Trenčíne.V partizánskom zväzku Jan Žižka, ktorý operoval v okolí obce Miezgovce, pôsobilo 52 jej obyvateľov. Ako odplatu za pomoc odboju vtrhli fašistické jednotky 29. októbra do dediny a podpálili ju. Úplne zhorelo 37 domov, 17 bolo značne poškodených, zničili školu a 12 hospodárskych budov.Následne 36 mužov odviedli do Nitry, kde ich vypočúvali a mučili. Františka Aujesku, obyvateľa obce 3. februára 1945 zavraždili v Látkovciach. Tragédii však nebolo koniec, 15. februára 1945 sa do Miezgoviec vrátili a obec obsadili. Pätnásť ľudí odviedli do Bánoviec nad Bebravou a z nich desať do koncentračného tábora, odkiaľ sa už nevrátili.