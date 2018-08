Nemec a Pokopec vybojovali na šampionáte v plážovom volejbale bronz

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Portorož 19. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti Ľuboš Nemec a Patrik Pokopec vybojovali bronzové medaily na tohtotýždňových majstrovstvách krajín Stredoeurópskej volejbalovej oblastnej asociácie (MEVZA) v plážovom volejbale.Slovenky Ľubica Šipošová s Luciou Behúnovou semifinálovú účasť nepremenili na cenný kov, obsadili 4. miesto. Na šampionáte Vzajemna Open 2018 v slovinskom meste Portorož štartovalo v oboch kategóriách po 28 párov zo Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Talianska a domáceho Slovinska. Informoval o tom web SVF.Úradujúci slovenskí šampióni Nemec a Pokopec v Portoroži najskôr uspeli v oboch zápasoch v základnej skupine a postúpili priamo do osemfinále. V play off zvládli osemfinálový aj štvrťfinálový súboj, ich štvorzápasovú víťaznú sériu ukončili až najvyššie nasadení domáci reprezentanti Nejc Zemljak a Jan Pokeršnik. Najväčší favoriti podujatia a pravidelní účastníci turnajov World Tour v sobotňajšom semifinále zdolali slovenskú dvojicu 2:0. Nemec a Pokopec na záver zvládli zápas o 3. miesto, v ktorom zvíťazili 2:0 nad českým párom Jakub Vála, Tomáš Salava, a vylepšili svoje umiestnenie z júlového šampionátu v Prahe, kde obsadili 7. priečku.uviedol Ľuboš Nemec pre svf.sk.Nemec a Pokopec počas nasledujúceho víkendu (25. - 26. 8.) budú v Senci pri Slnečných jazerách na finálovom turnaji majstrovstiev Slovenska CUC Beach Tour 2018 obhajovať vlaňajší titul.Šipošová s Behúnovou rovnako ako Nemec s Pokopcom postúpili zo skupiny priamo do osemfinále a po dvoch víťazstvách vo vyraďovacej časti až do sobotňajšieho semifinále. V ňom prehrali tesne 1:2 s domácou dvojicou Tjaša Jančarová, Tjaša Kotniková. V dueli o bronz čelili Slovenky turnajovým jednotkám z Rakúska Eve Freibergerovej a Valerie Teuflovej, po vyrovnanom priebehu im podľahli 0:2.Slovensko v Portoroži zastupovalo aj ďalších päť dvojíc. Peter Kviečinský s Ondrejom Hruboškom obsadili 25. miesto, Eva Eleková s Ninou Herelovou 9. pozíciu a na 17. priečke skončili iné tri páry - Romana Jurenková s Kristínou Harmanovou, Jana Šimanicová s Magdalénou Kováčikovou a Barbora Tokošová so Silviou Poszmikovou.