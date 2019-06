Nemec Draxler chce zostať v Paríži St. Germain: Som tu veľmi šťastný

Nemecký futbalový reprezentant Julian Draxler. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 11. júna (TASR) - Nemecký futbalista Julian Draxler odmietol špekulácie o odchode z Paríža St. Germain do iného klubu. Niektoré médiá ho spájali s príchodom do Tottenhamu Hotspur, Bayernu Mníchov či Bayeru Leverkusen. Draxler však chce zostať vo francúzskej metropole.citovala Draxlera agentúra AFP. Nemecký reprezentant chce dodržať zmluvu, ktorá mu platí do roku 2021.dodal Draxler.