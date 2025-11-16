Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 16.11.2025
 Meniny má Agnesa
 24hod.sk    Šport

16. novembra 2025

Nemec opäť s víťaznou trefou. Nedá sa zastaviť, hovorí o slovenskom obrancovi legenda New Jersey


Tagy: Duel NHL

Hokejový obranca Šimon Nemec má formu ako hrom. Po tom, ako v stredajšom dueli NHL na ľade



Zdieľať
devils_capitals_hockey_23623 676x451 16.11.2025 (SITA.sk) - Hokejový obranca Šimon Nemec má formu ako hrom. Po tom, ako v stredajšom dueli NHL na ľade Chicaga Blackhawks zaznamenal hetrik a pomohol tak k triumfu New Jersey Devils 4:3 po predĺžení, si v sobotu pripísal na konto ďalší víťazný zásah. Tentoraz to však nebolo v „extra čase“, ale v samostatných nájazdoch.


Dvadsaťjedenročný rodák z Liptovského Mikuláša v zápase vo Washingtone vo štvrtej sérii nájazdovej lotérie chladnokrvne premenil svoj pokus a hostia tak zvíťazili 3:2 po nájazdoch. Nemec si počínal ako ostrieľaný profík, čo legendárny obranca „diablov“ Ken Daneyko okomentoval takto: „Nemôžete ho zastaviť. Môžete len dúfať, že ho aspoň udržíte na uzde.

Nemec po stretnutí priznal, že v nájazdoch očakával skôr iných spoluhráčov. Nemyslel si, tréner Sheldon Keefe zverí takúto zodpovednú úlohu aj jemu. „Keď Sheldon povedal, že idem ja, v duchu som si hovoril: 'Máš len jeden pokus, tak ho jednoducho využi'. A vyšlo to,“ povedal Nemec.

V 18 zápasoch novej sezóny má Nemec na konte 12 bodov a je najproduktívnejší Slovák v NHL. Juraj Slafkovský nazbieral v 18 dueloch deväť bodov.


Zdroj: SITA.sk - Nemec opäť s víťaznou trefou. Nedá sa zastaviť, hovorí o slovenskom obrancovi legenda New Jersey © SITA Všetky práva vyhradené.

