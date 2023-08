Nemec podľa odborníka odohrá väčšinu budúcej sezóny NHL, označil ho ako mladý ofenzívny motor

Hrozba na bránku

Nové rekordy

24.8.2023 (SITA.sk) - Aj keď zatiaľ nie známe, či slovenský hokejový obranca Šimon Nemec zažije v ročníku 2023/2024 premiéru v zámorskej NHL, odborník Joseph Stanislau z portálu Pucks and Pitchforks si to myslí.Devätnásťročný rodák z Liptovského Mikuláša podľa neho odohrá väčšinu ročníka v prvom tíme New Jersey Devils a bude mať priemer viac ako pol bodu na zápas.„Očakávam, že odohrá 61 zápasov. Začne v Utice a posunie sa do NHL pri prvej príležitosti. Pri nabitej obrane Devils bude pod tlakom, aby hneď dominoval. Tím dlho nemal k dispozícii hráča ako Nemec, ktorý je mladý ofenzívny motor na modrej čiare a môže riadiť druhú presilovkovú formáciu. Nemec bude zostávať na ľade aj po vystriedaní druhého obrancu z páru, ako útočná hrozba bude strieľať na bránku, unavovať súperov a nútiť ich zostať v pozore," myslí si Stanislau, ktorý predpovedá Nemcovi zisk 8 gólov a 24 asistencií v drese „diablov". Šimon Nemec ako dvojka vlaňajšieho draftu nováčikov do NHL nazbieral v drese tímu Utica Comets spolu 34 bodov (12+22) v 65 zápasoch AHL.V počte gólov aj bodov stanovil nové rekordy súťaže pre obrancu do 19 rokov, v produktivite o jeden bod prekonal predošlé historické maximum Davea Maloneyho zo sezóny 1974/1975.Zvolili ho do All-Star tímu nováčikov a od svojho klubu dostal Cenu Iana Andersona za najväčšie zlepšenie počas súťažného ročníka.