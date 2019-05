Nemeček o vysoko nastavenej latke: Švajčiari budú mať o rok čo robiť

Na snímke šéf Organizačného výboru (OV) MS 2019 Igor Nemeček počas tlačovej konferencie OV majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a predstaviteľov IIHF na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 25. mája 2019. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Riaditeľ Organizačného výboru MS 2019 Igor Nemeček je hrdý na to, ako jeho tím zvládol hokejový šampionát a aké ohlasy zaznievajú na prácu usporiadateľov zo strany Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) i jednotlivých výprav.uviedol Nemeček. Podľa neho organizačný výbor dostal pochvalné listy aj od tímov, ktoré sa nedostali do vyraďovacej fázy či bojov o medaily a po športovej stránke zažili sklamanie.vyhlásil Nemeček na sobotňajšej hodnotiacej tlačovej konferencii.zopakoval.Na 83. MS bolo dokopy akreditovaných 11.040 osôb, čo je takmer dvojnásobok oproti prvým MS na Slovensku v roku 2011. Na šampionáte pomáhalo a organizáciou 550 dobrovoľníkov - 350 v Bratislave a 200 v Košiciach.zdôraznil Nemeček. Aj jeho teší, že úroveň MS zvýšilo množstvo hráčov z NHL.Podľa Nemečka úroveň šampionátu ešte presiahla tú spred ôsmich rokov, keď sa MS prvýkrát v ére samostatnosti konali na Slovenskupripomenul Nemeček. Aj on potvrdil, že pri prípadnej ďalšej organizácii MS na Slovensku by bolo potrebné vybudovať väčšiu halu. Košická Steel aréna by už vzhľadom na súčasný trend kapacitne nestačila.