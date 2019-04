Nemecká armáda pokračuje vo výcviku vojakov Saudskej Arábie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 29. apríla (TASR) - Nemecko pokračuje vo výcviku príslušníkov saudskoarabskej armády napriek napätiu, ktoré vyvoláva účasť Rijádu vo vojne v Jemene. Vyplýva to z informácií, ktoré agentúra DPA získala od nemeckého ministerstva obrany.Päť saudskoarabských vojakov by sa malo v júli zúčastniť na dôstojníckom výcviku nemeckej armády. Ďalších dvoch by mali vycvičiť nemecké vzdušné sily. V uplynulých mesiacoch títo vojaci prešli v Nemecku jazykovými kurzami.Ďalších sedem vojakov zo Saudskej Arábie nastúpi do nemeckej jazykovej školy v Nemecku od júla tohto roka s výhľadom postupu do dôstojníckeho výcviku v roku 2020.Na výcviku vojakov sa dohodla nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová počas návštevy Rijádu v decembri 2016.Koalícia arabských štátov pod vedením Saudskej Arábie bojuje v Jemene po boku jednotiek medzinárodne uznávanej vlády proti tamojším povstalcom podporovaným Iránom. Konflikt vyústil do humanitárnej katastrofy, ktorú v súčasnosti OSN označuje za najhoršiu na svete.Nemecko zaviedlo čiastočné zbrojné embargo na krajiny, ktoré sa zúčastňujú na konflikte v Jemene. V prípade Saudskej Arábie platí od vlaňajšieho novembra zákaz úplný. Toto opatrenie bolo prijaté v súvislosti s vraždou saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího na tureckom veľvyslanectve v Istanbule.Pod tlakom Británie a Francúzska bolo zmienené embargo voči Saudskej Arábii čiastočne zmiernené, najmä pokiaľ ide o vývoz zbraní s nemeckými komponentmi.