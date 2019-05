Nemecká CDU navrhuje za šéfa ECB Nemca J. Weidmanna

Na archívnej snímke Jens Weidmann. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 28. mája (TASR) - Po voľbách do Európskeho parlamentu sa musia obsadiť aj mnohé dôležité miesta v Európskej únii (EÚ). To platí aj pre Európsku centrálnu banku (ECB).Hospodárska rada nemeckej politickej strany Kresťanskodemokratická únia (CDU) navrhla za šéfa ECB po Mariovi Draghim prezidenta Nemeckej spolkovej banky (DBB) Jensa Weidmanna.Podľa portálu FAZ.net predseda hospodárskej rady CDU Werner Bahlsen uviedol, že sa ECB musí vrátiť k politike podpory spoločnej meny.Nedávny prieskum potvrdil, že politiku nemeckej centrálnej banky podporilo 77 % respondentov, kým ECB má podporu len 39 % z nich. Na prieskume ústavu pre výskum verejnej mienky Dimap sa zúčastnilo 3000 firiem.Bahlsen vyhlásil, že ECB svojou politikou nízkych úrokov nepriamo pomáha financovať štáty, ako napríklad Taliansko.povedal politik.O obsadení hlavných pozícií sa bude rozhodovať po výbere predsedu Európskej komisie. Draghi odíde z funkcie po ôsmich rokoch koncom októbra a jeho nástupca zasadne do kresla šéfa ECB začiatkom novembra.Šéfmi ECB boli doteraz Holanďan Wim Duisenberg, Francúz Jean-Claude Trichet a Talian Mario Draghi. Nemec ešte ECB neviedol. Ďalší Nemec Otmar Issing bol totiž dlhé roky len hlavný ekonómom hlavnej banky eurozóny.