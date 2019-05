Nemecká DIHK varuje pred obchodnou vojnou medzi USA a Čínou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Washington 6. mája (TASR) - Eskalácia obchodného sporu medzi USA a Čínou bude mať negatívny vplyv na nemecké hospodárstvo. Vyhlásil to v pondelok Eric Schweitzer, šéf Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK), pre regionálny denník Augsburger Allgemeine.povedal Schweitzer po tom, ako americký prezident Donald Trump v nedeľu (5. 5.) nečakane oznámil, že zvyšuje clo na dovoz čínskych tovarov v hodnote 200 miliárd USD (178,59 miliardy eur) z 10 % na 25 %. Ako dôvod uviedol, že rokovania s Pekingom sú pomalé. Zvýšené clá majú začať platiť v piatok (10. 5.).Aj americký miliardár Warren Buffett v pondelok upozornil na to, že obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou budeHlavné akciové trhy v pondelok klesli v reakcii na Trumpov krok, ku ktorému došlo pred očakávaným ďalším kolom obchodných rokovaní medzi oboma stranami tento týždeň.Buffettov konglomerát Berkshire Hathaway vlastní mnoho spoločností, respektíve investuje do mnohých spoločností, ktoré podnikajú v Číne, vrátane Apple, v ktorom má podiel za viac ako 50 miliárd USD.Domnieva sa však, že je nezmyslom, aby investori predávali akcie na základe titulkov. Podľa neho spor medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami nemá zásadný vplyv na fungovanie spoločnosti Berkshire so sídlom v Nebraske.vyhlásil.Trump v pondelok na sociálnej sieti Twitter uviedol, že USA už roky vykazujú obchodný deficit vo výške 600 až 800 miliárd USD ročne, z toho v prípade Číny zhruba na úrovni 500 miliárd USD - a už to nechcú.Buffett skonštatoval, že tvrdé slová pred obchodnými rokovaniami sú pochopiteľné, no pre niektorých ľudí je. Považuje však za neefektívneBuffett povedal, že obchodný spor už mal vplyv na železnicu BNSF v Berkshire. A minulý týždeň Jim Weber, riaditeľ spoločnosti Berkshire Brooks Running, povedal, že firma ukončuje väčšinu výroby obuvi v Číne a premiestňuje ju do Vietnamu pre obavy z ciel.Buffett tiež doplnil, že Spojené štáty by mali posilniť svoje obchodné vzťahy s Kanadou a Mexikom.upozornil.Berkshire vlastní viac ako 90 spoločností vrátane energetických spoločností a elektrární, poisťovne Geico a výrobcu zmrzliny Dairy Queen.