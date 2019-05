Nemecká diskontná sieť Aldi otvorí v Číne prvý kamenný obchod

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 30. mája (TASR) - Nemecká diskontná sieť Aldi plánuje na budúci týždeň otvoriť v Číne svoj prvý kamenný obchod. Urobí tak dva roky potom, ako spustila v Číne predaj cez internet.V krátkom čase po otvorení prvého obchodu, k čomu by malo dôjsť v piatok (7. 6.) v Šanghaji, plánuje reťazec otvoriť ďalší. V obchodoch sa budú predávať čínske produkty, ale aj dovoz z Európy a ďalšieho zahraničia, napríklad mlieko alebo hovädzie mäso z Austrálie. Súčasťou by mal byť aj veľký pult s čerstvými rybami.povedal pre agentúru DPA odborník na maloobchod Matthias Queck zo spoločnosti LZ Retailytics.Ako uviedla rozhlasová a televízna stanica Deutsche Welle, sieť supermarketov Aldi založili v roku 1946 bratia Karl a Theo Albrechtovci. V roku 1960 sa spoločnosť rozdelila na dve samostatné jednotky - Aldi Nord so sídlom v Essene a Aldi Süd so sídlom v meste Mülheim. Obe jednotky prevádzkujú spoločne viac než 10.000 obchodov v 20 krajinách, pričom v Číne otvorí svoj prvý obchod Aldi Süd.Podľa časopisu Manager Magazin plánuje spoločnosť otvoriť v prvej etape v Číne minimálne 10 obchodov. V nasledujúcich rokoch by malo nasledovať 50 až 100 ďalších.