Nemecká ekonomika by podľa Bundesbank mohla v lete opäť klesnúť

Foto: bundesbank Foto: bundesbank

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 19. augusta (TASR) – Nemecká ekonomika by mohla v lete opäť klesnúť, keďže priemyselná produkcia sa znižuje pre nedostatok nových objednávok. Uviedla to v pondelok centrálna banka Bundesbank vo svojej správe, ktorá naznačuje, že najväčšia ekonomika eurozóny aj celej Európskej únie sa prepadla do recesie.Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v období apríl-jún klesol medzikvartálne o 0,1 % v dôsledku nižšieho exportu pre obchodný spor a spomalenie čínskej ekonomiky, a tiež neistotu spojenú s brexitom. Tieto faktory zastavili rast ekonomiky a podkopali dôveru. Export je totiž jedným z kľúčových motorov nemeckého hospodárstva.uviedla Bundesbank vo svojej mesačnej správe.spresnila centrálna banka, ktorá poukázala na výrazný pokles objednávok aj dôvery vo výrobných podnikoch.A hoci domáca spotreba naďalej pomáha ekonomike, trh práce už vykazuje známky slabosti a dôvera v sektore služieb klesá, dodala Bundesbank. Na druhej strane, súčasný rozmach v stavebníctve bude pravdepodobne pokračovať a poskytne tak určitú podporu ekonomike.Nemecko zatiaľ odmietlo myšlienku zvýšenia verejných výdavkov na vyrovnanie spomalenia ekonomiky, ale minister financií Olaf Scholz vyhlásil, že Berlín má fiškálnu silu na to, aby čelil budúcej hospodárskej kríze „s plnou silou“.Scholz cez víkend povedal, že globálna finančná kríza v rokoch 2008/2009 stála Nemecko zhruba 50 miliárd eur a vláda by takúto sumu mohla v prípade potreby znovu vyčleniť.Nemecko je od krízyvyrovnaným rozpočtom. Už roky vytvára prebytky a ignoruje výzvy na zvýšenie výdavkov na podporu hospodárskeho rastu, ale to by sa v prípade krízy mohlo zmeniť.