Nemecká ekonomika je už na začiatku spomalenia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 5. septembra (TASR) - Nemecká ekonomika je už na. Vyhlásil to vo štvrtok Stephen Scherr, finančný riaditeľ banky Goldman Sachs, na konferencii bankárov vo Frankfurte nad Mohanom." uviedol Scherr.Problémy potvrdili aj údaje o poklese nových objednávok v nemeckom priemysle v júli o 2,7 %, čo bolo viac, ako analytici očakávali. Dôvodom bol slabý dopyt v zahraničí. Aj to signalizuje, že nemeckí výrobcovia by mohli najväčšiu ekonomiku Európy priviesť v 3. štvrťroku do recesie.Nemecká ekonomika je totiž závislá od exportu, a tak trpí pomalším globálnym rastom aj neistotou v obchode pre spory USA a Číny a búrlivý vývoj brexitu.Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v 2. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom znížil o 0,1 % práve pre slabší export."Existuje veľké nebezpečenstvo, že negatívny výsledok bude zaznamenaný aj v 3. štvrťroku," povedal Thomas Gitzel, analytik VP Bank.Aj nemecké ministerstvo hospodárstva skonštatovalo, že slabý vývoj nových objednávok vo výrobnej sfére v úvode 3. kvartálu zhoršuje vyhliadky tohto odvetvia aj celej ekonomiky.Zvlášť strmo pritom klesli objednávky z krajín, ktoré nie sú členmi eurozóny, takmer o 7 %, zatiaľ čo dopyt z euroregiónu a na domácom trhu mierne vzrástol.Minulý týždeň pritom štatistiky ukázali, že sezónne očistená nezamestnanosť v Nemecku v auguste vzrástla. Zhoršenie situácie na trhu tak nie je dobrou správou, pretože práve domácnosti v Nemecku svojimi výdavkami pomáhali podporiť ekonomiku, ktorá sa tradične opiera o vývoz.Vláda očakáva, že sa hospodársky rast tento rok spomalí na 0,5 % z 1,5 % v predchádzajúcom roku. Išlo by o najslabšiu expanziu od roku 2013, keď bola eurozóna uprostred dlhovej krízy.